شکوفایی استعدادهای جوانان سیستان و بلوچستان نیازمند امکانات است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد شامگاه پنج شنبه در حاشیه اختتامیه سومین دوره بازیهای المپیاد ورزش ایرانیان (بوکس و کبدی) که در ساکن امام علی (ع) زاهدان برگزار شد، توسعه امکانات و مکانهای ورزشی در استان سیستان و بلوچستان را باعث تسریع در شکوفایی استعدادهای بالقوه جوانان دانست و اظهار داشت: جوانان سیستان و بلوچستان با شرکت در مسابقات ملی و بین المللی به خوبی درخشیده اند .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: انجام مسابقات ملی در سیستان و بلوچستان علاوه بر آشنایی ورزشکاران با فرهنگ غنی مردم شریف این استان جوانان این خطه را نیز بیش از پیش به امر ورزش ترغیب می کند .

وی خاطر نشان کرد: دولت خدمات بسیار ارزشمندی را در راستای تأمین امکانات ورزشی در سطح این استان انجام داده که امروز شاهد بهره برداری آن هستیم . آزاد همچنین، مدالهای قهرمانی را به نفرات اول اهداء کرد .