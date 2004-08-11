" تجار " ، " وحيدي " و " آرمين " تجليل شدند

به گزارش خبرنگار ادبــي " مهر" ، اين مراسم كه با استقبال حاضران ؛ به ويژه بانوان شركت كننده در مراسم مواجه شد ، همزمان با هفته زن و ايام ولادت حضرت فاطمه زهرا ( س ) برگزار شد.

اين گزارش حاكي است كه راضيه تجار ، منيژه آرمين و سيمين دخت وحيدي به خاطر تلاش هايشان در چند دهه اخير در قلمرو ادبيات و هنر زنان مورد تجليل قرار گرفتند.

دراين مراسم كه در محوطه باز فرهنگسراي هنر برگزار شد ، علي رضا سجاد پور، رئيس فرهنگسراي هنر ( ارسباران ) طي سخناني ، تجليل از بانوان پيشكسوت درعرصه هنر و ادبيات را يك وظيفه خواند.

وي با اشاره به نقش زنان در دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس ، ابراز اميدواري كرد كه درعرصه هنر و ادبيات زنان ، همچنان شاهد پويايي و آفرينش آثار ارزشي و معنوي باشيم.

در ادامه ، شاهرخ تندرو صالح - مديركانون ادبي فرهنگسراي هنر به معرفي بيشتر سيمين دخت وحيدي و تلاش هاي ادبي و فرهنگي وي در سالهاي پس از انقلاب پرداخت و تعدادي از كتاب هاي منتشر شده اين شاعر را معرفي كرد.

گفتني است سيمين دخت وحيدي با وجود وضعيت نامساعد جسمي و شكستگي پا دراين مراسم حضور يافته بود ، به طوري كه به تنهايي قادربه آمد و شد و عبور از پله ها نبود.

کد مطلب 102568