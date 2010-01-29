تنها هدف تراکتورسازی ماندن در لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، پیمان صاحب جمعی که شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز سخن می گفت، اظهار داشت: بازی را عالی شروع کردیم و موفق شدیم گل اول بازی را درون دروازه حریف جا بدهیم که در صورت ادامه روند ابتدایی بازی، می توانستیم به نتیجه مورد نظر خود دست یابیم.

وی افزود: پنالتی که بعد از به ثمر رسیدن گل به سود فولادی ها اعلام شد هر چند به درون دروازه ما راه نیافت ولی باعث شد بازیکنان تراکتورسازی تا حدودی روحیه خود را از دست بدهند و در نهایت در دقیقه 30 گل تساوی را دریافت کردیم. فولاد هم به علت استفاده از شرایط میزبانی در ادامه خوب کار کرد و ما به خوبی در برابر این تیم مقاومت کردیم.

صاحب جمعی تصریح کرد: در ابتدای فصل به هواداران قول دادیم که تنها هدف ما حفظ سهمیه فوتبال تبریز در لیگ برتر است که سعی می کنیم به این امر دست پیدا کنیم و فصل آینده با تقویت تیم به رده های بالای جدول چشم بدوزیم.

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: ما فقط 17 بازیکن در اختیار داریم و باید در اینجا از آنها تشکر کنم که از جان مایه می گذارند و نتایج خوبی را برای تیم تراکتورسازی کسب می کنند.

وی افزود: البته ما با علیرضا دغاغله به توافق رسیده ایم و این بازیکن از دو هفته دیگر می تواند برای تراکتورسازی به میدان برود و تا حدودی مشکلات کمبود مهره ما رفع کند.

صاحب جمعی همچنین از میزبانی عالی باشگاه فولاد خوزستان و کمک های دوستانه آنها در زمان حضور این تیم در اهواز تشکر ویژه کرد.

فراز کمالوند سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل محرومیت از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، در این کنفرانس مطبوعاتی حضور نیافت.

دیدار دو تیم تراکتور سازی تبریز و فولاد خوزستان از سری رقابت های هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

برای فولاد خوزستان در این دیدار نادر احمدی در دقیقه 30 گلزنی کرد و امیر محبی تک گل تیم میهمان در دقیقه 15 وارد دروازه حریف کرد.