راهبرد مصرف انرژی در 15 صنعت گلستان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی عصر پنجشنبه در سینمار آموزشی استانداردهای مصرف انرژی در گرگان افزود: این استانداردها برای واحدهای مانند سیمان، کاغذ، فولاد، صنایع غذایی و ... تعیین شد که مصرف انرژی چقدر باید باشد و و این شاخص ها در استاندارد تدوین شده و امیدواریم که متخصصینی که در بخش انرزی کارخانجات خود را به حد استاندارد برسانند.

وی اظهار داشت: با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف و تصویب قانون هدفمند شدن یارانه ها، یکی از پارامترهای مهم کارخانجات مصرف انرزی است که در قیمت تمام شده کالاها موثر است.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا کارخانجات با مدیریت مصرف انرزی آشنا شوند که بتوانند با اشتفاده از تکنولوزی نوین و مفاهیم مدیریت صحیح مصرف انرزی حتی الامکان مصرف انرزی را کاهش دهند.

به گفته قلیچ لی، در همین راستا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور موظف شد این دوره آموزشی را برگزار کند، زیرا کارخانجات از نظر مصرف انرژی ممیزی می شوند و اگر بیش از مقدار تعیین شده مصرف کنند، قیمت تمام شده انرژی اخذ می شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان بیان داشت: همچنین اگر مصرف انرزی کارخانجات بیش از حد مجاز باشد، خط تولید متوقف می شود.

وی یادآورشد: بنابراین لازم است که واحدهای صنعتی با برچسبهای انرزی آشنا شوند و خط و فرایند تولید خود را اصلاح کنند تا با آزادسازی قیمتهای انرژی با توقف تولید مواجه نشویم.

معاون مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت: وقتی محصولی مجوز استغفاده از علامت استاندارد را بگیرد، براساس استاندارد اجباری هر دو ماه یکبار نمونه برداری و در آزمایشگاههای موسسه یا ازمایشگاههای همکار کنترل و بررسی می شود.

پریچهر فزلباش افزود: اگر عدم انطباقی در این محصولات مشاهده شود، طبق قوانین و مقررات با دادن تذکرف تعلیق و یا ابطال مجوز با واحد متخلف برخورد می شود.