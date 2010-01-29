14 درصد از مرگ و میرها بیماری در کردستان بر اثر سرطان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرزام بیدار پور شامگاه روز گذشته در سومین همایش استانی مقابله با سرطان در کردستان، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر 14 درصد از مرگ و میر بیماران در استان کردستان بر اثر ابتلا به سرطان است که این آمار نگران کننده و باید نسبت به کاهش آن تلاش کرد.

وی ادامه داد: پیشگیری از ابتلا به سرطان و بهره گیری از شیوه های نوین درمانی در مقابل این بیماری نیازمند بسیج همگانی است و باید تمامی سازمانها و دستگاه های متولی زمینه را برای اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه در خصوص مقابله با اثرات این نوع بیماری فراهم نمایند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان عنوان کرد: متأسفانه در در حال حاضر در اذهان عمومی سرطان به عنوان یک بیماری غیر قابل درمان مطرح شده و به منظور تغیر نگرش در این زمینه هر ساله از هشتم تا پانزدهم بهمن به عنوان هفته مقابله با سرطان نامگذاری و در این هفته برنامه‌های مختلفی در سطح کشور برگزار می‌شود.

بیدارپور بیان داشت: در سال 87 با تلاش دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز بهداشتی و درمانی استان 936 بیمار سرطانی در کردستان شناسایی و به ثبت رسید که از این میان بیشترین گروه سنی مربوط به افراد بین 75 تا 84 سال بوده است.

وی در ادامه سرطان معده، پوست، مثانه، پروستات، مری، ریه، ناشناخته، روده بزرگ، غدد لنفاوی را از شایع‌ترین سرطان‌های استان کردستان عنوان کرد و افزود: در مردان سرطان معده و در زنان سرطان پوست بیشترین مبتلایان را به خود اختصاص داده‌ است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در پایان گفت: طبق استانداردهای جهانی باید از هر 100 هزار نفر 100 بیمار سرطانی شناسایی شود و پایین‌تر از این میزان نشان از عدم کارآمدی و فعالیت ضعیف در حوزه پیشگیری است که در این زمینه نیز در چند ساله اخیر با تلاش فراوان و با توجه به امکانات فراهم شده در استان بسیاری از بیماران سرطانی در داخل استان شناسایی و به ثبت می‌رسند.

در ادامه این مراسم رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی کردستان نیز گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در این انجمن و همچنین مشکلات پیش روی بیماران مبتلا به این بیماری را در استان کردستان تشریح کرد.