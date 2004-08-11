مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

هشدار خرازي نسبت به اجلاس سپتامبر

آمريكا خواستار تخليه شهر نجف شد

وزير نفت در مورد استات اويل به مجلس توضيح مي دهد



آفرينش:

تعداد و زمان پاسخگويي به سوالات آزمون كارداني فني وحرفه اي

شمخاني: تهديدات رژيم صهيونيستي ناشي از فرافكني است

آيت الله هاشمي رفسنجاني : قاطعيت سازمان ملل تنها راه برون رفت از چالش هاي عراق است



اعتماد:

گسترش حمايت از مهندس موسوي براي نامزدي رياست جمهوري

نجف در محاصره تانك هاي آمريكايي ، شيعيان زير آتش

ورود مجلس به بحث انرژي هسته يي ، خرازي : از اظهار نظر مجلس درباره مسائل هسته يي استقبال مي كنيم



ابرار:

ابرار بررسي مي كند، آخرين وضعيت آرايش كانديداها

تشكيل كميته رسيدگي به گراني در مجلس

بلا تكليفي 40 هزار معلم حق التدريسي



ايران:

آژانس انرژي اتمي : منشا آلودگي هاي اورانيوم در ايران ، خارجي است

براي جلوگيري از ورود شبه نظاميان ، قبايل عراق راههاي منتهي به نجف را بستند

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با " ايران" : سال 83 در تاريخ سرمايه گذاري خارجي كشور بي سابقه خواهد بود



ابتكار:

طرحي بر الزام يا توصيه به دولت ، 150 امضا براي از سرگيري غني سازي

توزيع كارت از امروز، آزمون كارشناسي ناپيوسته جمعه برگزار مي شود

روياي داوطلبان و درهاي بسته دانشگاه ، كنكوري ها به تجارت ، هنر و پزشكي مي انديشند



اقتصاد پويا :

وزارتخانه هايي كه بيش ترين اعتبارات خارج از شمول بودجه 83 را گرفتند معرفي شدند

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران به شوراي نگهبان رفت

چمران دربازديد از سيما چوب: انتقال نمايشگاه كار ساده اي است و نياز به اين همه سرو صدا ندارد



توسعه:

بوش: از تحريم ايران خسته ايم

خبرنگاران معترض را به راهروهاي مجلس راه ندادند

جيش المهدي در حرم حضرت علي (ع) به محاصره افتاد



جام جم:

آمريكا با هدف بر طرف شدن موانع براي ادامه سركوبي ها از مردم در خواست كرد، تخليه نجف

در انتقاد مدير كل زندانهاي استان تهران مطرح شد، بلاتكليفي زندان قصر پس از 3 ماه تخليه

پرسش و پاسخ نمايندگان مجلس و وزير امور خارجه ، نمايندگان : چرا پرونده هسته اي از جنبه حقوقي پيگيري نمي شود؟ خرازي: فضا را سياسي كرده اند



جمهوري اسلامي:

در پي انتقال آيت الله سيستاني به لندن صورت گرفت، همدستي دولت علاوي با نظاميان آمريكايي در يورش به اماكن مقدس نجف

طرحي يك هواپيما آموزشي توسط يك بانوي متخصص ايراني

تحصن مردمي در اعتراض به گسترش بي حجابي و مفاسد اجتماعي



جهان اقتصاد:

رييس هيات مديره انجمن صنفي توليد كنندگان جوجه يكروزه: كاهش تعرفه واردات مرغ ، توليد كنندگان داخلي را ورشكست مي كند

براي صندوق هاي قرض الحسنه متخلف بانك مركزي موظف به تعيين يك نهاد جايگزين شد

مدير عامل شركت كالسيمين : شمش و روي ايران به بورس فلزات لندن مي رود



حمايت:

وزير دفاع : تهديدات رژيم صهيونيستي ناشي از فرافكني است

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام : آمريكا چشم طمع خود را ببندد مسائل عراق حل خواهد شد

رييس قوه قضاييه در ديدار سفير بحرين : كشورهاي استكباري از درخشش دوباره تمدن اسلامي در جهان مي ترسند



حيات نو:

تجمع بازرگانان فرش در نمايشگاه بين المللي ، وزير بازرگاني : نمايشگاه فرش در محل فعلي برگزار مي شود

بوش: تحريم عليه ايران موثر نبوده است

رييس سازمان مديريت اعلام كرد: تسهيلات ويژه ارزي براي طرح هاي توليدي



خراسان :

ليست در خواست هاي ايران در مذاكرات پاريس

نمايشگاه اسناد تخلفات شهرداري بابل برپا شد

طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو تقديم هييت رييسه مجلس شد



خبر:

براساس در خواست 210 نماينده مجلس از رييس جمهوري صورت مي گيرد؛ 39 هزار معلم حق التدريسي استخدام مي شوند

امسال 3 ميليارد دلار، 5 سال ديگر 15 ميليارد دلار! يارانه بنزين ، ذخيره هاي ارزي كشور را مي بلعد

با بلند گو و سوار برخودرو؛ نيروهاي آمريكايي دستور تخليه نجف را صادر كردند



دنياي اقتصاد:

افت چند روزه شاخص ها به پايان رسيد، بازگشت رونق به بورس تهران

به رغم تشديد اختلافات بين شهرداري و دولت اعلام شد، تاكيد وزير بازرگاني به برگزاري نمايشگاه فرش در محل فعلي

خرازي خبر داد: دعوت رسمي از نخست وزير عراق براي سفر به ايران



رسالت:

رييس جمهور درديدار اعضاي جهاد دانشگاهي : قدرت در سايه پيشرفت محقق مي شود

بوس رييس جمهور آمريكا: در برابر ايران شكست خورديم

براي نخستين بار در وزارت دفاع صورت گرفت، ساخت جهت آموزشي توسط يك زن مسلمان



سياست روز:

عملكرد ضعيف درمذاكرات هسته اي ، خرازي را به صحنه پاسخگويي كشاند، انتقاد شديد مجلس از انفعال وزارت خارجه

درنامه اي به رييس جمهوري؛ مجلس خواستار استخدام 39 هزار معلم حق التدريس شد

نايب رييس كميسيون انرژي مجلس : دولت به جاي واردات بنزين بايد پالايشگاه بسازد



شرق:

150 نماينده طرح الزام دولت به غني سازي اورانيوم را امضا كردند، خرازي به نمايندگان توضيح داد، مذاكرات پاريس در مجلس

پاسخ بيت آيت الله سيستاني به شايعات درباره خروج ايشان ازعراق

خرازي اعلام كرد: دعوت رسمي ايران از اياد علاوي



صداي عدالت:

از سوي رييس جمهوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي ، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ابلاغ شد

خرازي : بر اساس مصالح كشور، غني سازي اورانيوم را از سر مي گيريم

شهردار تهران: مديران پروازي از تهران بروند



صبح اقتصاد:

مجلس خواستار استخدام 39 هزار معلم حق التدريسي شد

گفتگوي اختصاصي با معاون وزير اقتصاد و دارايي ، دكتر شيركوند: دولت تلاش مي كند كسري بودجه را بدون استقراض از بانك جبران كند

وزير بازرگاني : به زودي مشكل نمايشگاه را با شهرداري حل مي كنيم



عصر اقتصاد:

براي حل بحران قيمت ؛ همه توليد كنندگان نفت به اوپك مي روند

جرج بوش : آمريكا از ادامه تحريم عليه ايران خسته شده است

براي صدور كارت هاي هوشمند توسط سيستم بانكي ؛ بانك مركزي از صدور گواهي امتناع مي كند



فرهنگ آشتي:

مجري جديد فرودگاه امام (ره) : خيلي ها بدشان نمي آيد فرودگاه افتتاح نشود

وزير امور خارجه به مجلس پاسخ داد: همه چيز حساب و كتاب دارد



قدس :

تيم ديپلماسي ايران در جمع نمايندگان ، روز هسته اي مجلس

رييس دفتر بازرسي ويژه مقام معظم رهبري : شكايت قطعه سازان در مورد " ال 90" را به وزير صنايع ارايه كردم

توليت آستان قدس رضوي : اهتمام دانشگاه امام رضا (ع) تربيت نخبگان علمي و ديني است



كارو كارگر:

در پاسخ به فشارهاي يكجانبه آژانس و برخي كشورها عليه ايران ، 150 نماينده طرح الزام دولت به دستيابي فناوري هسته اي صلح آميز را امضا كردند

ديدار مديران جهاد دانشگاهي با رييس جمهوري

معاون وزير ارشاد: بيكاري روزنامه نگاران يك حرمت شكني است



مردم سالاري:

سخنگوي وزارت خارجه انگليس : مذاكره راه پيشرفت در برنامه هسته اي ايران

150 نماينده طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز را امضا كرده اند

شهرداري مجوزي براي برپايي نمايشگاه ندارد



همبستگي:

خبرگزاري آسوشيتدپرس منتشر كرد، فهرست درخواست هاي ايران از اروپا در مذاكرات پاريس

محسن رضايي : تصميمي براي حضور در انتخابات رياست جمهوري نگرفته ام

وزير كشورعراق : نيروهاي مقتدا صدر بايد منحل شوند



همشهري:

رييس جمهور آمريكا: ايران را كاملا تحريم كرده ايم اما گويي تحريمي وجود ندارد

كارشناسان آژانس اتمي اظهارات ايران را تاييد كردند

وزارت آموزش و پرورش خبر داد، 60 هزار فرهنگي صاحب زمين ومسكن مي شوند



هدف و اقتصاد:

گزارش هدف و اقتصاد از اصلاح قانون اتاق ها: اعضا معترضند، خطر تمركز گرايي در اصلاح قانون اتاقهاي بازرگاني

شيركوند: بانك مركزي موظف به تعيين نهاد جايگزين صندوق هاي قرض الحسنه شد

مدير كل جديد فرودگاه امام خميني (ره): تاو سرنوشت فرودگاه امام (ره) را تعيين نمي كند



هموطن سلام:

درخواست مجلس از رييس جمهور : 39 هزار معلم حق التدريس را استخدام كنيد

500 ميليارد تومان ، درآمد يكسال ايران خودرو

پاسخگوي ناكامان دره كنكور كيست؟