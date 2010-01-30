منظومه عرفانی "خدا و ناخدا" پایان یافت / "ساحل موشها" ترجمه شد

رضا چایچی شاعر و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: منظومه 100 صفحهای "خدا و ناخدا" را به پایان رساندم که در این اثر با تم داستانی روایت یک سفر دریایی استعاری آورده میشود.
وی ادامه داد: این منظومه مضمون عرفانی، فلسفی دارد. ماجرای آن در یک کشتی میگذرد و آدمهای آن هرکدام نمادی از یک شخصیت خاص از گذشته دور تا امروز هستند. کشتی خود به نوعی نماد جهان است و مسافران آن در سفری طولانی که گویی به پایان نمیرسد با هم همراه میشوند.
این شاعر در توضیح بیشتر این اثر بیان کرد: هر کدام از مسافران این کشتی با آمال و آرزویی پای در این سفر گذاشتهاند که در طول داستان درباره آن سخن می گویند. در این کشتی شخصیتهای مختلفی چون اندیشمندان، شاعران و مردم عادی دیده میشود که به سوی سرزمین موعود در حرکتند.
چایچی اضافه کرد: مسافران کشتی با یکدیگر به گفتگو مینشینند که شخصیتهای برجسته در میانه داستان به بیان انگیزههایشان از سفر به سرزیمن موعود و جدا شدنشان از سرزمین خود و زندگی مالوفشان به زبان استعاره و شعر میپردازند و همین گونه داستان ادامه مییابد تا مقصد.
شاعر مجموعه "مه چهرههایمان را با خود میبرد" از تجدید چاپ یکی از کتابهایش خبر داد و گفت: "بی چتر بی چراغ" از مجموعه شعرهای نخستینم است که بهار سال 70 منتشر شده بود و تاکنون تجدید چاپ نشده ولی قرار است آهنگ دیگر چاپ دوم آن را به زودی منتشر کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا این کتاب با ویرایش جدید منتشر خواهد شد یا خیر توضیح داد: هیچ تغییری در شعرها ندادهام و فکر کردم اصالت زمانی آنها حفظ شود بهتر است البته کلیت شعرهای از نظرم مقبول است و تنها چند شعر وسوسهام میکرد که آنها را ویرایش کنم ولی از آن صرفنظر کردم.
چایچی در ادامه از پایان نگارش یک رمان خبر داد و گفت: این رمان در 13 فصل و برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شده و نام آن "پیرمرد و شکارچی" است. این داستان 100 صفحهای فضایی در ارتباط با مفاهیم انسانی دارد و همانطور که از نام آن پیداست شخصیتهای آن یک شکارچی و یک پیرمرد هستند.
این نویسنده عنوان کرد: شکارچی مردی است که برای منافع مادی در جنگل به شکار میپردازد و پیرمرد انسانی که برای جمعآوری گیاهان دارویی به جنگل میرود. شکارچی نمادی منفی و پیرمرد نمادی از یک انسان مثبت است که در تعامل این دو پیامهایی منتقل میشود.
به گفته وی این کتاب و داستانی به نام "دانهای که میخواست بشکفد" که برای گروه سنی کودک نوشته است به زودی با انتخاب ناشر برای دریافت مجوز راهی ارشاد میشود.
چایچی در پایان گفت: به تازگی یک داستان کوتاه به نام "ساحل موشها" از ویلیام استایرون نویسنده آمریکایی ترجمه کرده ام که موضوع آن درباره جنگ جهانی دوم و چالش بین آمریکا و ژاپن است. این داستان کوتاه قرار است در کنار چند داستان کوتاه که مترجمان دیگری چون مهدی غبرائی آنها را ترجمه کردهاند توسط نشر چشمه منتشر شود.
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