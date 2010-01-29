به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز جمعه در حاشیه برگزاری اجلاس بین المجالس اسلامی که در کامپالا برگزار می شود با دکتر فتحی سروری رئیس مجلس مردمی مصر دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات روسای مجالس ایران و مصر بر توجه به مسائل مهم جهان اسلام در این کنفرانس تاکید کردند.

دو طرف در این ملاقات درباره پیشنهاداتی برای تقویت و پویایی هر چه بیشتر اتحادیه بین المجالس اسلامی در شرایط حاضر بحث و گفتگو کردند.

ارتقاء روابط دو جانبه پارلمانی و همکاری های منطقه ای از دیگر محورهای گفتگوی روسای مجلس ایران و مصر بود.