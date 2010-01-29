  1. سیاست
  2. سایر
۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-28

رایزنی رؤسای مجالس ایران و مصر درباره روابط دوجانبه و مسائل جهان‌اسلام

رایزنی رؤسای مجالس ایران و مصر درباره روابط دوجانبه و مسائل جهان‌اسلام

رؤسای مجالس ایران و مصر بر طرح مسائل مهم جهان اسلام در کنفرانس بین المجالس اسلامی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز جمعه در حاشیه برگزاری اجلاس بین المجالس اسلامی که در کامپالا برگزار می شود با دکتر فتحی سروری رئیس مجلس مردمی مصر دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات روسای مجالس ایران و مصر بر توجه به مسائل مهم جهان اسلام در این کنفرانس تاکید کردند.

دو طرف در این ملاقات درباره پیشنهاداتی برای تقویت و پویایی هر چه بیشتر اتحادیه بین المجالس اسلامی در شرایط حاضر بحث و گفتگو کردند.

ارتقاء روابط دو جانبه پارلمانی و همکاری های منطقه ای از دیگر محورهای گفتگوی روسای مجلس ایران و مصر بود.

کد مطلب 1025714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها