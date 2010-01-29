به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد مسعود سمیعی نژاد عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری نشست شورای معادن کشور در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: حجم تولید سیمان تاکنون در کشور به 44 میلیون تن رسیده است.

به گفته وی، ایران در زمینه تولید سیمان در منطقه رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

سمیعی نژاد سیمان را مهمترین اقلام صادراتی در سال جاری عنوان کرد و گفت: در 10 ماهه امسال بیش از چهار میلیون تن سیمان به خارج صادر شده است که تا پایان سال باید به پنج میلیون تن پیش بینی شده در برنامه برسد.

معاون وزیر صنایع با اشاره به تولید 13 میلیون تن فولاد در کشور گفت: برای تولید فولاد در کشور 17 میلیون تن ظرفیت سازی شده است.

سمیعی نژاد با بیان اینکه 45 درصد از سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفته در دو سال اخیر در طرحهای صنعتی کشور به بخش صنایع معدنی اختصاص داشته است، گفت: ایران در بخش تولید کاشی و سرامیک در رتبه سوم منطقه قرار دارد در برنامه پنجم توسعه رسیدن به سطح اول منطقه هدف گذاری شده است .

200 مصوبه صنعتی و معدنی سفرهای دولت به استان‌ها نهایی شده است

وی با اشاره به اینکه 200 مصوبه صنعتی و معدنی سفرهای دولت به استان‌ها نهایی شده است، گفت: هیئت دولت در بخش صنعت و معدن در سفر های استانی 740 طرح مصوبه داشته است که از این میزان بیش از 230 مصوبه نهایی و عملیات اجرایی آنها رسما ‌آغاز شده است.

به گفته وی، با توجه به واگذاری اختیارات صنایع و معادن شوراهای راهبردی صنعت و معدن در استان‌ها این شورا درباره چگونگی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن تصمیم‌گیری می‌کند.

صدور پنج میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی به خارج از کشور

معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن ادامه داد: بیش از پنج میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی به خارج از کشور در 9 ماهه امسال صادر شده است.

وی افزود: بخش معدن رتبه اول صادرات بخش صنعت کشور را دارد و تا پایان امسال حجم صادراتی مواد معدنی به بیش از شش میلیارد دلار می رسد.

سمیعی نژاد اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، صادرات صنعتی و معدنی کشور، بر پایه بخش معدن برنامه ریزی شده، که بر این اساس حجم صادرات بخش معدن باید به 60 درصد کل صادرات صنعتی معدنی برسد.

معاون وزیر صنایع اضافه کرد: صدور انواع مواد معدنی فرآوری شده شامل گندله، آهن اسفنجی، شن و ماسه، مس و سنگ تزئینی فرآوری شده از دیگر کالاهای صادراتی کشور در سال جاری است.

وی با اشاره به حمایت دولت از ایجاد کارخانه های فرآوری مواد معدنی گفت: در صورت احداث کارخانه فرآوری در نزدیکی معدن، بلافاصله معدن مورد نظر به متقاضی واگذار می‌شود .