فاتح دیدار 6 امتیازی شدیم / عدالت در دقیقه 92 برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از پیروزی 3 بر 2 روز پنجشنبه تیمش مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران گفت: پس از گل زود هنگامی که در نیمه نخست به ثمر رساندیم بازیکنان مس کرمان فشار زیادی را روی دروازه ما ایجاد کردند و توانستند با نتیجه 2 بر یک از ما پیش بیفتند اما پس از این اتفاق توپ و میدان در اختیار بازیکنان ما قرار گرفت.

وی اضافه کرد: وقتی پنالتی روی حسین پاشایی در شرایطی که از تیم میهمان عقب افتاده بودیم رخ داد و داور از کنار آن به سادگی گذشت هارمونی تیم ما به هم ریخت ولی بازیکنان از جان ودل مایه گذاشتند و ضمن به ثمر رساندن گل مساوی در دقیقه 92 گل برتری را وارد دروازه مس کردند تا عدالت دراین بازی رعایت شود.

تارتار تصریح کرد: نمی دانم چرا در لیگ امسال داوران به سادگی از کنار پنالتی های ما می گذرند این دومین بازی متوالی بود که پنالتی صددرصدی تیم ما نادیده گرفته می شود. اتفاقی که می افتاد جریان بازی را به سود ما تغییر دهد.

سرمربی تیم راه آهن با اشاره به سرماخوردگی زنیدپور، دلیل تعویض این بازیکن را ضعف قوای بدنی دانست و در خصوص تغییر مومن زاده اظهار داشت: مومن زاده در نیمه دوم وارد زمین شد اما پس از گذشت دقایقی از ما خواست به خاطر مشکل مصدومیت وی را تعویض کنیم. متاسفانه این دو تعویض اجباری در روند بازی ما تاثیر منفی گذاشته بود.

وی در پایان با بیان اینکه قطعا اشتباهات داوری سهوی است اما کمیته داوران باید بیشتر در چیدمان داوران مسابقات دقت کند، گفت: ما در شرایطی که داوری به ضرر ما بود فاتح این دیدار 6 امتیازی و حساس شدیم ولی امیدواریم در روزهای حساس پایانی لیگ کمیته داوران در انتخاب داوران دقت بیشتری کنند.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن و مس کرمان در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه راه آهن اکباتان برگزار شد با نتیجه 3 بر 2 شاگردان مهدی تارتار همراه بود.