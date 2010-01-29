رقابتهای وزنه برداری المپیاد ایرانیان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابت های وزنه برداری المپیاد ورزشی ایرانیان پیش از ظهر جمعه با حضور 27 تیم از 27 استان کشور در رده جوانان آقایان پیگیری می شود.

عباس رحیمی، رئیس هیئت وزنه برداری مازندران در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات 270 ورزشکار، مربی و سرپرست حضور داشته که تا روز یکشنبه 11 دیماه با خم رقابت می کنند.

وی افزود: وزنه برداران شرکت کننده در اوزان 65 ،69 ، 77 ، 85 ، 90 ، 94 ، 105 و مثبت 105 کیلوگرم با یکدیگر مسابقه می دهند.

به گفته رحیمی، نفرات برتر هر وزن به اردوی تیم ملی وزنه برداری کشور اعزام می شوند.

رئیس هیئت وزنه برداری مازندران با اشاره به برگزاری آئین افتتاحیه سومین دوره رقابت های وزنه برداری المپیاد ورزشی ایرانیان ساعت 17 عصر امروز با حضور احتمالی حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه برداری افزود: مازندران در همه اوزان دارای نماینده در این رقابتها است.

رحیمی یادآور شد: بهداد سلیمی و بهادر مولایی دو تن از وزنه برداران مازندرانی قهرمان مسابقات آسیایی و جهانی هستند که در این مسابقات حضور دارند.