147هزار عدد ترقه در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد سرهنگ حمید هداوند عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران انتظامی در سطح استان در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، اجرای طرح کنترلی و نظارت بر مراکز عرضه محصولات ضد فرهنگی و مبارزه با اینگونه اقلام موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از واحد های صنفی و منازل افرادی به هویت معلوم 147هزار عدد ترقه، هشت هزار و 642 حلقه سی دی غیر مجاز و 7 دستگاه کیس رایانه را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان از دستگیری 19 نفر در این رابطه خبر داد و بیان داشت: دستگیری 12 نفر سارق و کشف دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی، 16 راس احشام، یکدستگاه تلفن همراه از دیکر کشفیات در سطح استان بوده است.

سرهنگ هداوند همچنین با اشاره به دستگیری 14 نفر نگهدارنده مواد مخدر و کشف مقداری مواد مخدر از این افراد، یادآور شد: طی 24 ساعت گذشته سه قبضه سلاح و 11 فشنگ غیر مجاز نیز کشف و ضبط شد.