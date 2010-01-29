"فرهنگ خیام پژوهی" به زیر چاپ رفت

کاووس حسنلی نویسنده و پژوهشگر ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: کار تدوین این فرهنگ حدود 6 ماه پیش تمام شد و آن را برای چاپ به انتشارات علم سپردم که اخیراً مجوز نشر را دریافت کرده است.
وی درباره این اثر افزود: فرهنگ خیام پژوهی کاری پژوهشی همانند فرهنگ سعدیپژوهی است که قبلاً چاپ شد؛ در واقع در این کتاب تمامی اسناد، مقالات، کتابها و پژوهشهایی که از ابتدا تاکنون درباره خیام و به زبان فارسی مکتوب شده، به صورت کتابشناسی تدوین شده است.
حسنلی با اشاره به رویکردهای مختلف به اندیشههای حافظ، اضافه کرد: از زمان حیات خودِ خیام تاکنون درباره او کتاب نوشته شده و در بررسی این آثار به این نکته رسیدم که تا دو سده بعد از حیات او، نامی از خیامِ شاعر نیست و عمدتاً به عنوان یک ریاضیدان از او سخن به میان میآید.
این پژوهشگر ادبی ادامه داد: تا آن زمان (دو قرن بعد از وفات خیام) اسناد جدی درباره شاعری خیام در اختیار نداریم و آنچه که هست، درباره یک متفکر، منجم و ریاضیدان سخن میگوید. بعد از این مدت توجه به شعر او هم بیشتر با نگاههای صوفیانه آغاز شد و به عنوان مثال عارفی مانند نجمالدین کبری، خیام را به عنوان یک مادیگرا محکوم میکند و در مقابلش میایستد.
وی در عین حال گفت: البته بعد از این دوره، عطف توجه به شعر خیام بیشتر میشود به طوری که هزاران رباعی به او نسبت داده میشود. با این حال و به رغم همه برداشتها و دوری و نزدیکیگزیدنها به خیام و شعر او، اندیشه خیامی حدود 800 سال است که به حیات خود ادامه می دهد و شعرهایی جسارتآمیز برگرفته از همان اندیشه امروزه هم سروده میشود
به گفته حسنلی "فرهنگ خیامپژوهی" که حدود 800 صفحه دارد، توسط انتشارات علم به زیر چاپ رفته و به زودی منتشر میشود.
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