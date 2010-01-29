وزیر علوم از خانواده شهید دکتر علیمحمدی تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در نشست روسای دانشگاهها با توصیف فضایل اخلاقی استاد شهید علیمحمدی از وی به عنوان شهید گرانقدر جهاد علمی نام برد.

وی شهید دکتر علیمحمدی را استادی خستگی ناپذیر دانست که برای پیشرفت و توسعه کشور از دل و جان خویش مایه می گذاشت.

وزیر علوم، دکتر علیمحمدی را فردی عاشق مردم، میهن و ولایت نام برد که معتقد بود برای توسعه کشور باید علم و پژوهش توسعه پیدا کند و در این راه صادقانه قدم برمی داشت.

وی گفت: دانشمندان نقاط مختلف جهان با ارسال پیام، شهادت دکتر علیمحمدی را تسلیت گفته و از جنایتکارانی که به این اقدام تروریستی دست زدند ابراز انزجار کرده اند.

دانشجو ابراز امیدواری کرد مسئولین کشور و اساتید دانشگاهی بتوانند راه این شهید گرانقدر را در توسعه علم و پژوهش ادامه دهند.

به گزارش مهر، در گردهمایی روسای دانشگاهها مسائل مختلف آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و همچنین مشکلات رفاهی اساتید، دانشجویان و کارکنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.