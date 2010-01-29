کشورهای غربی بر حمایت از دولت افغانستان تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی امنیت افغانستان که روز گذشته در لندن به کار خود پایان داد حمایت خود را از روند سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیتی این کشور اعلام کردند.

بر این اساس مقامهای غربی شرکت کننده در این کنفرانس یک روزه خود را متعهد به ادامه روند آماده سازی دولت افغانستان برای بعهده گیری مسئولیت امنیت این کشور دانسته و از ادامه حمایتهای لازم برای این منظور خبر دادند.

در این نشست همچنین بر لزوم افزایش شمار نیروهای امنیتی محلی تا 171 هزار نفر و شمار پلیس افغان تا 134 هزار نفر تا سال 2011 تاکید شد. در عین حال برنامه های ناتو برای انتقال تدریجی مسئولیت برقراری امنیت در افغانستان به نیروهای محلی این کشور از پایان سال جاری میلادی اعلام شد.

مقامهای غربی همچنین کنترل دولت "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان را بر نیمی از این کشور طی سه سال آینده و کنترل کامل کشور تا 5 سال دیگر را به رسمیت شناختند.

در همین حال "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سخنانی که در این کنفرانس ایراد کرد هدف کلی ناتو از آینده ماموریت در افغانستان را انتقال کامل قدرت به دولت مرکزی این کشور دانست. وی با این حال تاکید کرد که این اقدام باید به تدریج و با توجه به آمادگی کابل صورت گیرد.