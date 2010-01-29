کلانشهرها مهندسی ساز نیستند/ عمر مفید ساختمانهای کشور 29 سال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس چمران در بیست و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که با حضور مهندس غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد اظهار داشت: وظیفه سازمان نظام مهندسی ساماندهی و نظارت به امور ساخت و سازها است.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی زودتر باید تشکیل شود چرا که هنوز نتوانسته در شهرهایی مثل تهران خوب مستقر شود.

چمران با اشاره به زلزله اخیر هائیتی، تخریب شهر و مرگ 150 هزار نفر در طول چند ثانیه گفت: زلزله هایی نیز در داخل کشور رخ داده است همچنین زلزله بم، آوج، کرمان، خراسان و بوئین زهرا که در حافظه تاریخی ما باقی است و آثار آن نیز هنوز از بین نرفته است.

رئیس شورای عالی استانها افزود: شهرهای بزرگ و کلانشهرهای ما از نظر مهندسی و استحکام بنا مهندسی نیستند و در شهرهای کرمان، اصفهان، یزد، شیراز، با جمعیت چند میلیونی بافت های فرسوده فراوانی وجود دارد.

وی با بیان اینکه فرسودگی ساختمانها تنها مختص به ساختمانهای قدیمی نیست و ساختمان های جدید را نیز شامل می شود، تصریح کرد: در کشور ما مقاومت ساختمان بررسی نشده و بحث تاسیسات، سیستمهای پرت انرژی نیز مور توجه قرار نگرفته اند و صحیح اجرا نمی شوند.



به گفته چمران در حال حاضر ساختمان هایی وجود دارند که نزدیک به هفتاد درصد پرت انرژی دارند. همه اینها را می توان با شناسایی فنی ساختمان اصلاح کرد که تعامل وهمکاری مهندسان سازمان نظام مهندسی و شهرداری ضروری است در غیر این صورت این روش عملی نیست.

رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: در حال حاضر عمر مفید ساختمان های کشور از 29 سال تجاوز نمی کند این در حالی است که عمر مفید ساختمانها در کشورهای اروپایی و پیشرفته 40 سال است.