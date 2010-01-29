رؤسای دانشگاهها خواستار انجام مصاحبه برای ورود به دانشگاههای برتر شدند

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مواردی که در جلسه روز گذشته (پنجشنبه9) روسای دانشگاهها مطرح شده بود، افزود: در این جلسه روسای دانشگاهها معتقد بودند برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام آموزش عالی نیاز به تحول و حرکت جهشی داریم که آمایش سرزمین و نیازهای هر منطقه باید در این تحول مورد توجه قرار گیرد.

بیشترین تعداد دانشجویان کشور را دانشجویان علوم انسانی تشکیل می دهند

وی برنامه ریزی برای علوم انسانی با توجه به مطالبات اخیر را یکی دیگر از محورهای مورد بحث و بررسی در اجلاس روسای دانشگاهها عنوان کرد و اظهار داشت: با در نظر گرفتن این موضوع که بیشترین تعداد دانشجویان کشور یعنی یک میلیون و 500 هزار نفر در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند، بازار کار این افراد و بررسی اینکه آیا استاد کافی برای این دانشجویان وجود دارد یا خیر باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم به مهر گفت: چگونگی برگزاری آزمونهای ورودی دانشگاهها و غربالگری برای این منظور نیز یکی دیگر از مباحث مطرح شده در اجلاس روسای دانشگاهها بود.

مصاحبه و تأثیر سوابق تحصیلی برای ورود به دانشگاههای پر رقابت

وی ادامه داد: ما در حال حاضر به تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه ظرفیت داریم اما رقابت داوطلبان برای ورود به تنها 10 تا 20 دانشگاه کشور شدید است و برای ورود به این دانشگاهها باید غربالگری صورت گیرد از این رو آنچه در اجلاس پیشنهاد انجام مصاحبه به همراه سوابق تحصیلی دبیرستان برای ورود به دانشگاههای پر رقابت مطرح شد.

حمایت از دانشجویان شهریه ای و دانشجویان ساعی

نادری منش با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد بحث در اجلاس روسای دانشگاهها اظهار داشت: همچنین با توجه به اینکه بخش عمده ای از آموزش عالی شهریه ای است بر حمایت از دانشجویان شهریه ای از طریق وامهای شهریه تأکید شد و حمایتهای بلاعوض از دانشجویان کوشا نیز مورد بحث قرار گرفت.

تأکید بر داشتن بصیرت در برابر جنگ نرم در دانشگاهها

وی تأکید بر اینکه دانشگاهها باید در برابر جنگ نرمی که در حال حاضر اتفاق می افتد با بصیرت برخورد کنند را بخش دیگری از مباحث اجلاس روسای دانشگاهها عنوان کرد.

معاون آموزشی وزیر علوم در گفتگو با مهر تاکید کرد که تمام موارد فوق در حد پیشنهاد در اجلاس روسای دانشگاهها مطرح شد و هیچکدام به تصویب نرسیده است.