دولت باید در توسعه زیرساختهای تهران مشارکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهرداد لاهوتی با بیان این که شهر تهران نیازمند کارهای اساسی و زیربنایی است، گفت: احداث این تونل پس از سالها کاری زیر بنایی و بسیار خوب است.

وی با اشاره به این که امروزه بیشتر کشورها نیز از همین اهرم استفاده کرده و از فضاهای شهری بهترین استفاده را می کنند، افزود: با وجود آن که در کشور ما رایج است که وقتی کار خوبی انجام می شود همه حمله می کنیم و با ذره بین به دنبال عیب و ایراد آن می گردیم، این پروژه در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رسید و شهرداری سعی کرد تا این پروژه را با توان مالی خود انجام دهد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: تهران فقط متعلق به تهرانیها نیست و شهری است متعلق به همه شهرهای کشور و نباید آن را فقط مرکز استان ببینیم بلکه دولت نیز باید در توسعه و ایجاد زیر ساخت ها مشارکت داشته باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اخیرا ما نمایندگان موضوع حمل و نقل شهر تهران که معضل بزرگی است و برداشت دو میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی را در مجلس مطرح کردیم که هم اکنون مرحله تشخیص مصلحت نظام را طی می کند.

لاهوتی با بیان این که شهرداری تهران در زمان تصدی دکتر قالیباف حرکت های خوبی انجام داده است، گفت: یکی از اقدامات خوب دیگر شهرداری تهران حل معضل پسماندها بود که همه ما را آزار می داد، اما امروز به جرات می توان گفت با راه اندازی 5 خط تولید کمپوست بخشی از نگرانیهای همیشگی در زمینه ضایعات برطرف شده است.