تهدیدات اسرائیل تهدید علیه تمامی لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، سعد الحریری شب گذشته با "حسنی مبارک در قاهره دیدار کرد.

وی ضمن ابراز مخالفت با تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه حزب الله اظهار داشت که این تهدیدات تنها شامل حزب الله نمی شود بلکه تمامی لبنانی ها را در بر می گیرد.

حریری پس از دیدار با مبارک در یک کنفرانس خبری خاطرنشان کرد: هر تهدیدی علیه اراضی لبنان چه در جنوب، بقاع، ضاحیه یا هر مکان دیگر تهدیدی علیه دولت و تمامی لبنانی ها می شود.

وی در ادامه گفت: دولت لبنان مسئول حمایت از تمامی اراضی لبنان است و از کشورهای عربی می خواهد که با لبنان ابراز همبستگی کنند.

خاطرنشان می شود که حریری در سفر به قاهره علاوه بر مبارک با "احمد نظیف" همتای مصری و "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرد.