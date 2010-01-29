مشکلات مالی ضبط "شهر دقیانوس" را به تاخیر انداخت

ناصر عنصری درباره اینکه چرا بعد از پایان ضبط بخش‌های ایران مجموعه "شهر دقیانوس" از مهرماه تاکنون هنوز بخش‌های خارج از کشور این پروژه تصویربرداری نشده، به خبرنگار مهر گفت: دلیل تاخیر در این بخش‌ها به مشکلات مالی و اداری برمی‌گردد. امیدوارم تا هفته آینده وضعیت تصویربرداری بخش‌های خارج از کشور این مجموعه در دبی مشخص شود.

جوهرچی و تفتی در نمایی از "شهر دقیانوس"

فیلمنامه مجموعه "شهر دقیانوس" را بیژن میرباقری و محمدرضا هاشمی نوشتند و داستان درباره جوانی است که باید جسد پدرش را برای دفن به جیرفت ببرد و آنجا اتفاق‌هایی برای او و خانواده‌اش می‌افتد. این مجموعه محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.

محمود پاک‌نیت، کامران تفتی، سیاوش طهمورث، انوشیران ارجمند، نگار فروزنده، محمد صادقی، نصر فخری، ساغر عزیزی، کرامت رودساز و حسن جوهرچی بازیگران این مجموعه هستند.

عوامل مجموعه "شهر دقیانوس" عبارتند از مدیر برنامه‌ریزی: سید احمد میرمحمدی، مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، صدابردار: کریم کاشانی، طراح گریم: ندا میقانی، طراح صحنه و لباس: حمید قدیریان و مدیر تولید: داود معدنی.

خوشبخت پیش از این فیلم‌های تلویزیونی "ربات"، "خشم و قضاوت"، "بره کشون"، "نیرنگ" و ... را ساخته است.