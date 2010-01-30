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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۰۷

مسلمی نائینی به مهر خبر داد:

یک تشکل سیاسی جدید دانشگاهی در انتظار مجوز وزارت کشور

یک تشکل سیاسی جدید دانشگاهی در انتظار مجوز وزارت کشور

مدیر کل معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن اساسنامه تشکل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر خبر داد و گفت: اولین مجمع عمومی این تشکل 5 و 6 اسفند ماه در تهران برگزار می شود.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب از تشکیل هیئت موسس تشکل اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر خبر داد و افزود: اساسنامه تشکل اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر توسط هیئت موسس نهایی شده و اخذ مجوز آن از وزارت کشور دنبال می شود.  

وی که سال گذشته از سوی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید طی حکمی مامور راه اندازی تشکل اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر شده بود، گفت: در پی فراخوان هایی که صادر شد 400 عضو هیئت علمی دانشگاههای وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاهها اقدام به تکمیل فرم های اولیه کرده اند.

مسلمی نائینی درباره زمینه فعالیت تشکل اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر گفت: این تشکل صنفی نیست بلکه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

کد مطلب 1025794

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