تولید "بار دیگر مادر" به تعویق افتاد

حامد عنقا نویسنده فیلمنامه "بار دیگر مادر" در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دو بازیگر این پروژه در خارج از کشور هستند، تولید فیلم "بار دیگر مادر" تاخیر افتاد و لطیفی سال آینده این فیلم سینمایی را کارگردانی می‌کند.

مضمون فیلم "بار دیگر مادر" اجتماعی و شخصیت اصلی آن نیز یک زن است. لطیفی همچنین قصد دارد فیلم سینمایی "شماره 9" را به تهیه‌کنندگی منصور سهراب‌پور را در لبنان مقابل دوربین ببرد، این فیلم داستان دختری است که در فوتبال مهارت دارد و به رونالدو معروف است. سهراب‌پور پیش از "شماره 9" مجموعه "وفا" را تهیه‌کرده بود.

محمدحسین لطیفی فیلم‌های "سرعت"، "دختر ایرونی"، "روز سوم"، "توفیق اجباری" و مجموعه‌های "صاحبدلان" و "نردبام آسمان" را کارگردانی کرده است.



