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۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

هراتی نیک :

ایجاد ظرفیت 35 میلیون تنی تولید فولاد در دست اجراست

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از برنامه ریزی برای تولید سالیانه 60 میلیون تن سنگ آهن خبر داد و گفت: ایجاد ظرفیت تولید 35 تن فولاد در سال نیز اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی هراتی نیک در سومین کنفرانس مهندسی معدن در بافق یزد از توسعه و تولید سالانه 60 میلیون تن سنگ آهن خبر داد و گفت: ایجاد ظرفیت سالانه 35 میلیون تن تولید فولاد در دست اجرا است.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با بیان اینکه برای تولید این میزان فولاد به حداقل 50 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم، افزود: سهم عمده ای از این تولید به عهده معادن سنگ آهن مرکزی، چادرملو و گل گهر و بخشی هم از معدن سنگ آهن سنگان تهیه می شود.

هراتی نیک با اشاره به فشارهای جهانی، تصریح کرد: نخبگان کشور اعم از متخصصان و افراد تحصیل کرده بخش معدن باید خودکفایی و توسعه معادن را به عنوان یک وظیفه ملی و شرعی مد نظر قرار دهند. در برخی معادن به ویژه معادن زغال سنگ، علم و تکنولوژی جدید کمتر به کار رفته است به نحوی که بخش معدن نیازمند کار فکری، علمی و بنیادی است.

وی با بیان اینکه سیاستهای جدید ایمیدرو با توجه به اصل 44 در 3 محور متمرکز شده است، گفت: این سیاستها شامل ارتباط با دانشگاه، ارتباط با تشکلها و حمایت از آنها در برگزاری فعالیتهای علمی، فرهنگی و نیز خودکفایی فنی و مهندسی است تا بتوانیم با حمایت متخصصان کشور، زمینه توسعه دانش در بخش معدن و فلز را فراهم کنیم.

این مقام مسئول در ایمیدرو با اشاره به اینکه این سازمان در 4 سال گذشته تلاش زیادی برای توسعه معدن همپای صنعت انجام داده است، بیان داشت: توسعه شهر بافق نمونه ای از این تلاشها است به نحوی که این شهر در مقایسه با 4 سال گذشته توسعه قابل توجهی در بخش معدن داشته است البته در توسعه معدن در ابتدای راه هستیم.

کد مطلب 1025819

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