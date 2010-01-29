به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال آینده کل کشور حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

یارانه نقدی هر ایرانی

برهمین اساس، اگر 50 درصد اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده را محاسبه کنیم، رقم 20 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید که در صورت موافقت مجلس، بابت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم تخصیص خواهد یافت.

مرکز آمار ایران جمعیت کشور را به سه خوشه درآمدی تقسیم کرده است که براساس برنامه دولت، خوشه اول ( 40 درصد جمعیت ) و خوشه دوم ( 30 درصد جمعیت ) در گام اول و خوشه سوم ( 30 درصد جمعیت ) در گام دوم مشمول دریافت یارانه خواهند شد.

حال اگر فرض را بر این بگیریم که 70 درصد جمعیت بیش از 74 میلیون نفری ایران مشمول دریافت یارانه نقدی شوند، شامل بیش از 51 میلیون و 800 هزار نفر می‌شود.

در این صورت، اگر کل رقم 20 هزار میلیارد تومان سهم مردم از اعتبار هدفمندی یارانه‌ها ( براساس لایحه بودجه سال آینده) بر 51 میلیون و 800 هزار نفر تقسیم کنیم، رقم حدود 386 هزار تومان حاصل می شود که سهم هر نفر از یارانه ها در سال خواهد بود.

حال اگر رقم حدود 386 هزار تومان سالانه را بر 12 ماه سال تقسیم کنیم، رقم حدود 32 هزار و 166 تومان به‌دست می آیند که سهم هر نفر از یارانه‌ها خواهد بود، البته این در شرایطی خواهد بود که یارانه به طور مساوی میان 70 درصد جمعیت ایران تقسیم شود.

سهم یارانه نقدی خوشه اول بیش از خوشه دوم

با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است خوشه اول بیش از خوشه دوم جمعیتی یارانه نقدی دریافت خواهد کرد، رقم یارانه نقدی ماهانه هر نفر که در این گزارش محاسبه شده، متناسب با درآمد خانوار از خوشه دوم کسر و به خوشه اول افزوده می شود.

در این میان، در صورت مراجعه به اظهارات اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی، خوشه سوم جمعیتی ( 30 درصد جمعیت) هم مشمول دریافت یارانه خواهند شد که به نظر می رسد این نوع یارانه، غیر نقدی و از روشهایی همچون تامین اجتماعی دنبال خواهد شد.

سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها

خبرنگار مهر همچنین می نویسد: به نظر می رسد در صورت موافقت مجلس، از اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، 12 هزار میلیارد تومان سهم تولیدکنندگان و 8 هزار میلیارد تومان سهم دولت خواهد بود.

البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در تبصره 3 ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که اخیرا رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده، آمده است: قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین شود که برای مدت یکسال حداقل مبلغ 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر مبلغ 20 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آید.

اعتراض مجلسی‌ها به اعتبار هدفمندی یارانه‌ها

بدین ترتیب چند تن از نمایندگان مجلس نسبت به بودجه 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده واکنش نشان داده و اعلام کرده اند: قطعا مجلس این رقم را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، 61 میلیون و 107 هزار و796 نفر در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در سال گذشته شرکت کردند که41 میلیون نفر از این تعداد ، شهری و 19 میلیون و 700 هزار نفر روستایی هستند.