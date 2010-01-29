برخورد با معارضین را خواهانیم/ تاکید بر حمایت قوای مسئول از جهتگیری های دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، روسای دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پژوهشکده‌ها و پارکهای علم و فناوری کشور

در بیانیه ای اعلام کردند: ما شرکت کنندگان در نشست روسای دانشگاهها ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی به ملت بزرگ ایران و خانواده عظیم الشأن دانشگاه، یاد و خاطره مجاهدت های رهبر فقید انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر نهضت حضرت امام خمینی (ره) و جمهوری اسلامی را گرامی می داریم، ترور ناجوانمردانه دانشمند شهید جناب آقای دکتر مسعود علیمحمدی استاد دانشگاه تهران را محکوم کرده و از دستگاههای مسئول، خواهان دستگیری و مجازات عوامل این ترور ناجوانمردانه هستیم.

روسای دانشگاهها در این بیانیه تأکید کردند: از رهبری های داهیانه، تصمیمات خردمندانه، منویات خدامحورانه و جهت گیری های روشن بینانه مقام معظم رهبری و ولی فقیه زمان حضرت آیت ا... خامنه ای دام ظله العالی خصوصا در زمینه برخورد با عوامل آشوب و اغتشاش، مقابله با جنگ نرم بیگانگان، لزوم مرزبندی شفاف دوستداران و حامیان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با دشمنان قسم خورده این مرز و بوم و موضع گیری شفاف خواص و نخبگان در برابر عوامل فتنه حمایت قاطع خود را اعلام کرده و بار دیگر با رهبر معظم انقلاب و آرمان های شهیدان تجدید پیمان می کنیم.

روسای دانشگاهها در ادامه این بیانیه دولت دهم جمهوری اسلامی را برخاسته از مشارکت هشتاد و پنج درصدی ملت بزرگ ایران دانسته و عنوان کرده اند: از سیاستهای عدالت محورانه دولت مهروز پشتیبانی خود را اعلام می داریم و عقیده داریم که تنها راه موفقیت و پیشرفت کشور حمایت همه جانبه قوای مسئول از جهت گیری های اصولی دولت خدمتگزار است.

روسای دانشگاهها اعلام کردند: خانواده دانشگاه را مولد فرهنگ، دانش و فناوری، "مبدأ تحولات کشور"، "کارخانه انسان سازی" دانسته و با ملت بزرگ ایران عهد و پیمان می بندیم که تمامی امکانات دانشگاهی را در خدمت تحقق آرمان های اسلامی و ملی مردم خود قرار داده و تلاش کنیم که دین خود را به مردم خوب ایران به نحو احسن ادا کنیم.

در ادامه بیانیه روسای دانشگاهها آمده است: معتقدیم که ادای رسالت عظیم دانشگاه در حوزه های فرهنگی و دینی، علمی، پژوهشی و فناوری (آن طور که متناسب با شأن مردم ایثارگر و بزرگ ایران باشد) نیازمند حمایت همه جانبه قوه مقننه، قوه قضائیه و دولت به ویژه در موضوع مهم بودجه است و بر این اساس نیاز خانواده دانشگاه را به این حمایت ها اعلام می کنیم.

روسای دانشگاهها از مردم خواستند: بار دیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال ضمن تجدید پیمان با آرمان های بلند امام و انقلاب، دفاع قاطع خود را از موضع گیریهای شفاف رهبر معظم انقلاب اعلام کرده و بیزاری خود را از مارقین، ناکثین، قاسطین و ساکتین اعلام کنند.

دربیانیه روسای دانشگاهها همچنین آمده است: در گذر انقلاب اسلامی از بحران های سهمگین در طول سی سال گذشته، بصیرت، هوشیاری، همگرایی، توحید کلمه همه اقشار ملت به ویژه دانشگاهیان و پیروی از ولایت همواره راهگشا و حلال مشکلات ملی بوده است با عنایت به برنامه ریزی گسترده و تلاش همه جانبه استکبار جهانی برای نابودی جمهوری اسلامی از همه اقشار مردم عزیز ایران به ویژه دانشگاهیان خواهانیم که هوشیاری، بصیرت، وحدت، همگرایی ملی خود را حفظ کرده و لحظه ای از پیروی از مقام عظمای ولایت فروگذار نکنند.