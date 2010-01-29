۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۴

با وجود اعلام آتش بس؛

حملات عربستان به یمن همچنان ادامه دارد/ 21 حمله هوایی و شلیک 750 موشک

گروه الحوثی اعلام کرد که حمله هوایی عربستان سعودی به شمال یمن علی رغم اعلام آتش بس همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، گروه الحوثی در بیانیه ای اعلام کرد: ارتش عربستان سعودی برخی مناطق شمال یمن را هدف حمله توپخانه ای و هوایی قرار داد که در نتیجه آن دو نفر زخمی و منزل آنها تخریب شد.

در این حملات شلیک 750 فروند موشک و 21 حمله هوایی علیه مواضع حوثی ها در یمن صورت گرفت.

خاطرنشان می شود "عبدالملک الحوثی" رهبر گروه الحوثی دوشنبه طرحی را برای توقف جنگ با عربستان همزمان با عقب‌نشینی نیروهای الحوثی از خاک این کشور اعلام کرد.

دولت عربستان نیز چهارشنبه گذشته برای قبول آتش‌بس با حوثی ها سه شرط تعیین کرد. عقب نشینی تک تیراندازهای حوثی، تحویل 6 اسیر سعودی به ریاض و استقرار نیروهای دولتی یمن در عمق 10 کیلومتری مرزهای دو کشور از جمله این شروط به شمار می روند.

کد مطلب 1025837

