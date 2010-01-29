حملات عربستان به یمن همچنان ادامه دارد/ 21 حمله هوایی و شلیک 750 موشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، گروه الحوثی در بیانیه ای اعلام کرد: ارتش عربستان سعودی برخی مناطق شمال یمن را هدف حمله توپخانه ای و هوایی قرار داد که در نتیجه آن دو نفر زخمی و منزل آنها تخریب شد.

در این حملات شلیک 750 فروند موشک و 21 حمله هوایی علیه مواضع حوثی ها در یمن صورت گرفت.

خاطرنشان می شود "عبدالملک الحوثی" رهبر گروه الحوثی دوشنبه طرحی را برای توقف جنگ با عربستان همزمان با عقب‌نشینی نیروهای الحوثی از خاک این کشور اعلام کرد.

دولت عربستان نیز چهارشنبه گذشته برای قبول آتش‌بس با حوثی ها سه شرط تعیین کرد. عقب نشینی تک تیراندازهای حوثی، تحویل 6 اسیر سعودی به ریاض و استقرار نیروهای دولتی یمن در عمق 10 کیلومتری مرزهای دو کشور از جمله این شروط به شمار می روند.