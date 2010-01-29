رئیس سازمان ملی جوانان با سید حسن نصرالله دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ملی جوانان، همزمان با برگزاری هفته دوستی جوانان ایران و لبنان و در ادامه نشستهای رسمی بذرپاش با مقامات عالی رتبه لبنان، نشست صمیمانه ای با حضور سیدحسن نصرالله برگزار شد.

دراین نشست دو طرف با ابراز رضایت از برگزاری این برنامه، صحبت هایی در مورد مسایل دو کشور مطرح و به ادامه همکاری در زمینه جوانان تاکید شد.

بذرپاش در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دستگاهها و مراجع مربوط به حوزه جوانان به پیشرفت ها و توانمندی جوانان ایرانی اشاره وخاطرنشان کرد: جوانان دو کشور می توانند در مسایل مختلف تبادل نظر داشته و باتوجه به نزدیک بودن فرهنگ های دو کشور در حوزه های علمی، فرهنگی و هنری همکاری مشترک داشته باشند.