کمک بنیانگذار مایکروسافت به توقف گرمای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه گالاکاری، دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه میشیگان در بررسیهای خود نشان دادند که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باید از تحقیقات در عرصه استفاده از "ژنو مهندسی" زمین برای محدود کردن خطرات گرمای جهانی سریع زمین کمک گرفت. نتایج بررسیهای این محققان که در مجله علمی نیچر به چاپ رسیده با استقبال بیل گیتس مواجه شده است.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "مدیریت پرتوهای خورشیدی می تواند از ما در مقابل برخورد سریع و دلخراش تغییرات آب و هوایی دفاع کند."

بر پایه طرح مدیریت پرتوهای خورشیدی (solar-radiation management) می توان هزاران تن ذرات مخلوط هوا و گاز را در طبقات فوقانی اتمسفر آزاد کرد. این ذرات مخلوط هوا و گاز می توانند نور را منعکس کنند و به این ترتیب جذب انرژی را از طرف زمین کاهش دهند. همچنین می توان میکروذرات نمک دریایی را به روشی مطلوب برای تشکیل ابرهای پایینی که نور خورشید را بازتابش می کنند در اتمسفر رها کرد.

این محققان تاکید کردند که "مدیریت پرتوهای خورشیدی" نباید جایگزین اقدامات لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای شود بلکه این تنها روشی برای کاهش سرعت توسعه گرمای جهانی است تا به این ترتیب دولتها زمان کافی برای جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن را به دست آورند.

این تیم تحقیقاتی پیش بینی کرده اند که برای توسعه این تحقیق بین المللی از سال 2010 تا 2020 به بودجه ای از 10 میلیون دلار تا یک میلیارد دلار نیاز است.

براساس گزارش Wired Science، بیل گیتس اعلام کرده است که حداکثر 5/4 میلیون دلار به این پروژه جهانی اهدا می کند.