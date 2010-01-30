جابر قاسمعلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تلویزیونی در 26 قسمت 45 دقیقهای به تهیهکنندگی محمد مسعود و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه میشود. برای نگارش "بهترین سالهای زندگی ما" از همکاری سهیلا جبری و محمدرضا دیبایی استفاده میکنم. نگارش 15 قسمت تمام شده و ادامه دارد. با توجه به اینکه سیناپس آماده است، بنابراین نگارش فیلمنامه زمان زیادی نمیبرد و سعی میکنیم تا پایان سال آن را تمام کنیم.
وی در ادامه افزود: این مجموعه روایتگر پنج دوره از زندگی یک نفر است. در این مجموعه ما به زمان تولد او، دهه 30، 40، 50، 60 و زمان حال او میپردازیم. مجموعه "بهترین سالهای زندگی ما" درباره زندگی فرد خاصی نیست، اما سعی میکنیم مجموعه مورد پسند مرد قرار بگیرد.
این نویسنده درباره اینکه آیا به قضای سیاسی دهه 40 تا 50 هم در این مجموعه پرداخت میشود، توضیح داد: در چند قسمت به روزهای انقلاب و جنگ میپردازیم، اما بیشتر قصه حول زندگی این فرد است. مسائل سیاسی را در حد گذرا اشاره میکنیم و زیاد روی این مسائل متمرکز نیستم.
قاسمعلی خاطرنشان ساخت: این مجموعه برگرفته از یک رمان خارجی است که آقای فرهنگ بعد از مطالعه آن، نگارش را به من پیشنهاد داد و من طرح اولیهای بر مبنای آن رمان نوشتم. البته این پروژه قرار بود سه سال پیش ساخته شود، حتی چند ورژن سیناپس نوشته شده بود، اما به دلیل مشکلات مالی نتوانستیم پروژه را تولید کنیم، اما با قول مساعد مسئولان شبکه سه تصمیم گرفتیم این پروژه را برای باری دیگر در جریان تولید قرار دهیم. امیدوارم مجموعه "بهترین سالهای زندگی ما" مورد رضایت مردم قرار بگیرد.
وی در پایان از سه طرح تله فیلم خبر داد و گفت: طرح فیلمهای تلویزیونی "باران یعنی تو برمیگردی" و "قاتل" بر مبنای داستانهای خارجی نوشتهام و "جزیره" هم قصهای متافیزیکی است. این سه طرح را به تهیهکنندگان پیشنهاد دادم. شرایط تولید هر کدام از این پروژهها فراهم شود آن را زودتر میسازم.
داریوش فرهنگ ساخت مجموعههای "راه شب"، "سلطان و شبان"، "تولدی دیگر" و فیلمهای "رز زرد"، "شبهای تهران"، "تکیه بر باد" و "روانی" را در کارنامه دارد.
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