صنعت خودرو نباید در گروه دوم خصوصی سازی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فولادگر پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت خودروی اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: قرار گرفتن صنعت خودرو در گروه دو به این معناست که شرکتهای خودروساز در مرحله خصوصی سازی باید تا 80 درصد سهام خود را واگذار کنند و 20 درصد سهام آنان در اختیار دولت باقی می‌ماند و در معنای دیگر فرصت واگذاری این شرکت‌ها تا سال 93 خواهد بود.

وی ادامه داد: طبق تعاریف جهانی، صنعت خودرو جزو صنایع مادر نیست و اگر چه صدها نوع شغل ایجاد کرده و زیرمجموعه‌های صنعتی بسیاری دارد، اما در قیاس با صنایع فلزی بزرگ، صنعت مادر قلمداد نمی شود و به همین دلیل نباید به گروه دوم خصوصی سازی وارد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن تاکید براین که در قانون اصل 44 نیز صراحتی بر این قضیه وجود ندارد، اضافه کرد: در هیچ کجای دنیا صنعت خودرو، صنعت مادر محسوب نمی‌شود این در حالی است که گروه دوم خصوصی سازی، صنایع مادر هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در مذاکره‌ای که اخیرا با رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی کشور داشته، متوجه شدم ایشان هم با این موضوع مخالف است.

فولادگر با اشاره به این که این امر درخواست فعالان صنعت خودرو بوده، بیان داشت: این اتفاق، عقب افتادن روند خصوصی سازی این صنعت و دولتی ماندن آن را به دنبال خواهد داشت این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو در ایران، دولتی بودن آن است.

در آمد 600 میلیارد تومانی دولت از محل واردات خودرو

وی با اعلام اینکه درآمد امسال دولت از محل واردات خودرو 600 میلیارد تومان بوده تأکید کرد: این درآمد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

دبیر کمیسیون اصل 44 مجلس در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر پایین بودن میزان تعرفه واردات خودرو و قطعات آن و وارد شدن آسیب به تولید کنندگان داخلی اظهار داشت: در حال حاضر دولت در نظر دارد تعرفه CVU یعنی تعرفه وارده بر کل خودرو را در میزان90 درصد ثابت نگه دارد و مجلس نیز این موضوع را تصویب کرده است.

فولادگر ضمن اشاره به تعرفه 60 درصدی قطعات منفصل خودرو( SKV ) و تعرفه 25 درصدی قطعات و تجهیزات وابسته خودرو ) CKV ) اظهار داشت: عده‌ای معتقد به لزوم افزایش تعرفه CVU هستند تا از این طریق صنعت داخلی حمایت و از سوی دیگر عده‌ای کاهش این میزان تعرفه را خواستارند و دلیل آنان نیز رقابتی کردن قیمت خودرو در بازار جهانی است.

وی تصریح کرد: چنانچه خودروسازان داخلی همواره چتر حمایتی تعرفه را بالای سر خود حس کنند به فکر ارتقای کیفیت نمی افتند و انگیزه ای برای افزایش سطح کیفی خود ندارند چرا که می دانند همواره با میزان 90درصد تعرفه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم اصفهان ضمن اشاره به اینکه این تعرفه از سالهای 82 تا 85 سیر نزولی داشته و از سال 85 نیز درمیزان 90 درصد ثابت مانده است، اذعان داشت: نظام تعرفه ای مقطعی است و ضمن حمایت از تولید داخل باید میزان تعرفه ها را به تدریج کاهش داد.