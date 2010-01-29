دشمنان در دهه فجر برای بی اعتمادی مردم به انقلاب تلاش می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محمدباقر قدوسی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان کرج با تاکید بر رعایت تقوای الهی و با اشاره به آغاز ایام الله دهه فجر اظهار داشت: هرساله ملت ایران در این ایام به خصوص 12 بهمن و سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن با امام، شهدا و رهبری تجدید میثاق و اعلام می کنند که در تمامی صحنه ها حضور دارند و نمی گذارند که دشمنان بر این ملت چیره شوند.

وی افزود: امسال نیز ملت همیشه در صحنه ایران در این ایام و سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با وحدت و همدلی برای خنثی کردن توطئه های دشمنان نهایت تلاش خود را می کنند.

قدوسی خاطرنشان کرد: امام (ره) در روز 12 بهمن ماه سال 57 در عین ناباوری و احساس خطر دشمن به میهن اسلامی وارد شدند و طی آن سخنرانی با شکوه به رژیم شاهنشاهی هشدار دادند.

خطیب جمعه کرج به حضور هر چه باشکوه تر ملت ایران در روزهای 12 و 22 بهمن در راهپیمایی علیه استکبار جهانی عنوان کرد: مردم ایران هیچ وقت از موضع و راه خود که پیروی رهبری هستند، جدا و دور نمی شوند.

وی در بخش دیگری با اشاره به تشدید محاصره نوار غزه و سخنان رهبر معظم انقلاب در این مورد ادامه داد: این نشانه ضعف دشمن است که در مقابل مردم مظلوم و دست خالی فلسطین دیوار فولادی می کشد، مردم فلسطین بدانن دیر یا زود پیروزی از آن آنان و وعده های الهی محقق می شود.

قدوسی در پایان از زحمات رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس برای تحقق و اجرای لایحه استان البرز به مرکزیت کرج تشکر و قدردانی کرد.