آگاه بودن بزرگترین وظیفه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید روحانی رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهشی ایران معاصر به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران به تشریح عوامل و دست‌آوردهای پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.



وی با بیان اینکه استعمارگران به رژیم ایران در پیش از انقلاب دیکته می‌کردند که با چه دولت‌هایی رابطه داشته باشد، گفت : انتخاب نخست وزیر، مسئولان رژیم و نمایندگان مجلس شورای ملی از سوی سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا در ایران مشخص می‌شد ضمن اینکه صهیونیست‌ها در تمام شئونات رژیم پهلوی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی و نظامی نفوذ و تسلط داشتند.



روحانی یکی دیگر از اقدامات رژیم پهلوی را اسلام ‌زدایی از کشور خواند و گفت : در این رژیم تلاش می‌شد تا جوانان از اسلام دور شده و فرهنگ غربی در میان آنان رسوخ پیدا کند و تمام تلاش رژیم پهلوی بر آن بود تا جوانان از علم و اندیشه ورزی دور شوند.



رئیس بنیاد تاریخ پژوهشی ایران معاصر به وابستگی سیاسیون و احزاب پیش از انقلاب به استکبار جهانی و بیگانگان اشاره کرد و گفت: در مقطعی که امام شدیدترین مبارزات را با قانون استعماری کاپیتولاسیون انجام داد سیاسیون و احزاب وابسته هیچ اعتراضی نکرده و بر این باور بودند که نمی‌شود در مقابل آمریکا ایستاد.



روحانی در ادامه در تشریح نهضت امام خمینی گفت : در چنین شرایطی امام خمینی به یاری اسلام و ملت ایران آمد و نهضت خود را در راستای نابودی نظام پلید و ضد اسلام پهلوی بنا نهاد.



وی ایمان را نخستین عامل پیروزی انقلاب دانست و تاکید کرد: ایمانی که امام در بین ملت ایران ایجاد کرد همچون نفس مطمئنه بود و به این ملت اراده الهی داده شد.



روحانی در ادامه دومین عامل پیروزی انقلاب را اطاعت مردم از رهبری امام خمینی عنوان کرد و ابراز داشت: اگر چه ملت ایران همواره از مرجع و زعیم شیعه تقلید می‌کردند اما در آن مقطع اطاعت از رهبری امام خمینی از دل و جان آنان بود این امر موجب پیروزی انقلاب شد.



وی دیگر عامل پیروزی انقلاب را عامل وحدت در میان آحاد ملت خواند و ادامه داد: امام توانست در زمانیکه دشمن با رواج اندیشه ملی‌گرایی بین مردم تفرقه ایجاد کند وحدت اسلامی را حاکم کند ضمن آنکه امام تز استعماری وابستگی به شرق و غرب را از میان برد.



این تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن دستاوردهای بزرگ انقلاب طی 30 سال گذشته استقلال و آزادی را یکی از این دستاوردها عنوان کرد و افزود: امروز استقلال و آزادی که ملت ایران دارند قابل مقایسه با رژیم پهلوی و حتی برخی از کشورهای امروز نیست.



روحانی با تاکید بر اینکه امروز جریانی با پشتیبانی و توطئه استکبار جهانی به کار افتاده تا کشور را به قهقرا ببرد خاطرنشان کرد: جریانات پس از انتخابات نشان داد که این جریان به دنبال بازگرداندن کشور به عقب است.



وی با بیان اینکه امروز تلاش می‌شود ملت ما هر چه بیشتر به سوی بی‌دینی سوق پیدا کند هشدار داد که یکی دیگر از توطئه‌های استکبار جهانی این است که به جوانان و ملت اعلام کنند که نظام اسلامی تاکنون هیچ کاری نکرده و در برابر این همه پیشرفت این دستاوردها را بی‌اهمیت جلوه دهند.



روحانی گفت : دشمن در تلاش است تا در کشور کاری انجام دهد تا ما به رژیم صهیونیستی نزدیک شویم ، خط زدن روی شعارهای ضد اسرائیلی کار جوانان ایرانی نیست بلکه از سوی عوامل استکبار جهانی انجام می‌شود.



روحانی تاکید کرد: مسائلی مانند اینکه ما دوست مردم اسرائیل هستیم برای نزدیک کردن ما به رژیم صهیونیستی انجام می‌شود که این امر خیانت است و ملت ما هیچ‌گاه با اینگونه توطئه‌ها دست از انقلاب، امام و رهبری بر نخواهند داشت.



وی خطاب به استکبار جهانی تاکید کرد که اگر فکر می‌کنید که با به صحنه آوردن چند عامل فریب خورده خود می‌توانید به اغراض شیطانی خود برسید کاملا در اشتباهید چرا که همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند ملت ما هیچ‌گاه باج نخواهد داد.



روحانی مسئله عدم تشخیص حق و باطل در شرایط کنونی کشور را کم لطفی از سوی برخی دانست و گفت: امروز کاملا راه حق و باطل در کشور ما روشن است چرا که در یک طرف جریان مردم و رهبری ایستاده و در مقابل جریانی که پشتیبان آن صهیونیست‌ها، آمریکا، انگلیس، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و حزب صهیونیستی بهائیت قرار دارد.



این پژوهشگر مسائل تاریخی و سیاسی حضور ملت را در صحنه‌های انقلاب عامل ضربه زدن به استکبار جهانی عنوان کرد و با اشاره به حماسه حضور مردم در راهپیمایی 9 دی این حضور را موجب به لرزه انداختن استکبار جهانی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که همه مسئولان و مردم قدر حضور مردم را بدانند و مردم نیز با حضور با شکوه در روز 22 بهمن بار دیگر ضربه جبران ناپذیری به استکبار جهانی بزنند.



روحانی هوشیاری و آگاه بودن مردم را بزرگترین وظیفه آنان دانست و افزود: باید همگان مراقب توطئه‌ها و فریب دشمنان باشند، برخی شخصیت‌های مملکت باید آگاه باشند چرا که امروز خطر برخی از اطرافیان و آقازاده‌های شخصیت‌ها از خطر استکبار جهانی و شیطان بزرگ بیشتر است چرا که این آقازاده و اطرافیان هستند که شخصیت‌ها را بی‌آبرو و بی‌‌اعتبار می‌کنند.