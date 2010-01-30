فارابی از فیلسوفان برجسته تاریخ فلسفه است

پروفسور نیک زنگ‌ویل استاد فلسفه دانشگاه دورهام نیز اعتقاد دارد منبع اخلاقی و وفاداری شهروندان به دولتها از مهمترین مباحث در حوزه اخلاق و سیاست است.

زنگ ویل صاحب آثار و مقالات زیادی به ویژه در حوزه زیبایی شناسی است. از جمله آثار او می‌توان به "متافیزیک زیبایی" و "آفرینش زیبایی شناختی" اشاره کرد.

قرن بیستم بهترین قرن در تاریخ فلسفه نیست

زنگ‌ویل در مورد اینکه آیا می‌توان قرن بیستم را قرن فلسفه نامید، به خبرنگار مهر گفت: شواهد نشان می‌دهد که قرن بیستم بهترین قرن در تاریخ فلسفه نیست. اگر چه این قرن، قرن خوبی برای فلسفه بوده ولی بهترین قرن نیست.

وی افزود: در تاریخ فلسفه ما نمی‌توانیم نظیری برای فلسفه در یونان باستان برشمریم. بی شک این عصر، دوران شکوه فلسفه است و فیلسوفانی چون سقراط، افلاطون و ارسطو در این عصر فلسفه را رونق دادند.

مؤلف کتاب متافیزیک زیبایی یادآور شد: در قرن هجدهم و در غرب شاهد رونق فلسفه هستیم. در این قرن فیلسوفانی چون لاک، هیوم، اسپینوزا، لایب‌نیتس و کانت را داریم که نگین درخشانی در تاریخ فلسفه به شمار می‌روند.

کریپکی سهم مهمی در فلسفه تحلیلی معاصر دارد

استاد دانشگاه دورهام در ادامه خاطر نشان کرد: در اوایل قرن بیستم در کمبریج انگلستان شاهد ظهور فیلسوفانی چون راسل، مور و ویتگنشتاین هستیم. این فیلسوفان در حوزه فلسفه تغییرات بسیار مهمی ایجاد و آنرا را متحول کردند.

وی افزود: در دهه 1920 و 1930 میلادی شاهد ظهور حلقه وین هستیم. فیلسوفان بنامی چون موریس شلیک و رودلف کارنپ در این حلقه عضو بودند و معتقد به اصل تحقق پذیری بودند.

زنگ‌ویل تصریح کرد: در اواخر این قرن و در آمریکا، شاهد ظهور فیلسوفانی چون لویس، کریپکی، پاتنم و کواین هستیم که نقش مهمی در تاریخ فلسفه این قرن ایفا کردند. سول کریپکی یکی از مهمترین و برجسته‌ترین فیلسوفان معاصر است که هنوز هم در قید حیات است. ولی اثر مهم و تأثیرگذار او در دهه 70 میلادی نگاشته شده است. وی سهم مهمی در فلسفه تحلیلی در نیم قرن اخیر داشته است.