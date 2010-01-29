طرح هدفمند کردن یارانه ها آغاز خوبی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حجت السلام سید ابوالحسن حسن زاده در خطبه دوم نماز جمعه امروز شهر اهواز اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی کشور در بعد از انقلاب بوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسیده است و باید برای اجرای آن از همه توان کشور و قوای نظام استفاده کرد.

وی افزود: ولی متاسفانه شروع این طرح خوب نبود و وقتی یکی از مسئولان آمار، شیوه خوشه بندی ها را اعلام کرد با تکذیب دولت مواجه شد به همین دلیل اکنون یک اضطرابی بین مردم ایجاد شده است که ما انتظار داریم چنین اتفاقی برای این طرح رخ ندهد.

حسن زاده تصریح کرد: از رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تریبون در اختیار دارند انتظار داریم برای اجرای این طرح، اطلاع رسانی مطلوبی داشته باشند و اجازه ندهند اضطراب و نگرانی بر مردم مستولی شود بلکه بر عکس باید به مردم امید داده شود نه اینکه همه نگران این باشد که مثلا به فلان خوشه یارانه تعلق نمی گیرد و به فلان خوشه خیلی بیشتر تعلق می گیرد.

امام جمعه موقت شهر اهواز به سفر هیئت دولت به استان خوزستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه یکی از اتفاقات خوب این سفر این بود که رئیس جمهور بعد از آن و در جلسه هیئت دولت در تهران اعلام کرد که باید مصوبات خوزستان به طور جدی پیگیری شود و حتی برای این کار کارگروهی را از بین برخی وزار تشکیل داد که این موضوع باعث ایجاد امیدواری برای مردم شده است.

حسن زاده از اقدام قوه قضائیه به علت اعدام دو تن از اغتشاشگران روز عاشورا تقدیر کرد و گفت: وقتی برخی ها به مقدس ترین مقدسات ما توهین می کنند نباید در برابر آنها سکوت کرد به همین دلیل انتظار داریم قوه قضائیه در برابر اینگونه حوادث مقتدر عمل کند.

وی همچنین خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با کسانیکه امنیت کشور را بر هم می زنند شد و اظهار داشت: قوه قضائیه باید بدون کمترین مصالحه و رابطه غلط با این افراد برخورد کند.