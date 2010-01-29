بازنگری تعرفه واردات کلیه کالاهای قابل ساخت در داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هدایت در بازدید از شرکت واگن پارس اراک خواستار آن شد که در تعرفه واردات کلیه کالاهایی که در داخل کشور ساخته می شوند با هدف حمایت از تولید ملی بازنگری شود و ورود این کالاها ممنوع و یا تعرفه آن ها به گونه باشد که به تولید داخل لطمه ای وارد نشود.

وی نیاز سالانه کشور به انواع واگن را 500 دستگاه عنوان کرد و گفت : علاوه بر واگن پارس ، اکنون چندین شرکت آماده ساخت واگنهای مورد نیاز کشور هستند که قطعا باید از این ظرفیتها بهره گیری شود.

هدایت روحیه خوب و جوانگرایی را عامل رشد این کارخانه ها عنوان و خاطرنشان کرد شرکت واگن پارس با امکانات و توانمندی کم نظیر در صنعت ریلی ، قادر به رفع نیاز های کشور و منطقه است.

وی با بیان اینکه در دو دهه آینده حمل و نقل ریلی در راس امور حمل و نقل کشور خواهد بود، افزود : برای استفاده از ظرفیتهای واگن پارس در تامین نیازهای ریلی با مسئولان وزارتخانه های کشور و صنایع و معادن جلسات خوبی داشته ایم و فکر می کنیم برخی دیرکردها در ساخت و تحویل واگن مربوط به کارخانجات نبوده ، بلکه ریشه در قوانین و مقررات دارد که باید برطرف شود.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین از تشکیل کار گروه تخصصی صنایع ریلی در سازمان گسترش خبر داد و گفت: بررسی مشکلات شرکتهای مرتبط با صنعت ریلی و همچنین تلاش برای حل این مشکلات و تدوین سند توسعه صنایع ریلی در کشور از جمله وظایف این کار گروه است.

در این بازدید مدیران شرکت واگن پارس نیز گزارشی از عملکرد و فعالیت های این شرکت ارائه کردند. شرکت واگن پارس سازنده انواع لکوموتیو و واگنهای باری ، مسافری و نیز واگنهای مترو و ترن ست است.