برگی از تاریخ ایران و جهان

دهم بهمن:

گسترش تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه



درچنین روزی در سال1357هجری شمسی و پس از گذشت دور روز از تحصن گسترده روحانیون در اعتراض به سیاستهای غیرعقلایی بختیار، موج تحصن حالت گسترده تری یافت و شمار متحصنین در مسجد دانشگاه تهران به بیش از دو هزار تن رسید .

اطلاعیه کمیته استقبال از امام

در این حال کمیته استقبال از حضرت امام خمینی(ره) اعلام کرد: نظر به اینکه دولت ایران با فرود یک فروند هواپیمای ایرفرانس موافقت کرده است. حضرت امام ساعت نه صبح روز پنجشنبه دوازدهم بهمن وارد تهران خواهند شد. این کمیته از مردم خواست در مسیر حرکت حضرت امام از میدان آزادی تا میدان انقلاب برای استقبال از ایشان اجتماع کنند.

بازشدن فرودگاهها



همچنین در صبح روز دهم بهمن 57 فرودگاه مهرآباد و دیگر فرودگاههای کشور باز شد . در پی باز شدن فرودگاه تعدادی از اتباع آمریکا و چند کشور دیگر خاک ایران را ترک کردند. سازمان هواپیمایی هما نیز اعلام کرد که که ازسپیده دم تا غروب آفتاب فرودگاهها باز ولی درساعات شب تعطیل می‎شوند.

گشایش کتابخانه مجلس شورای ملی



سال 1304هجری شمسی ، کتابخانه مجلس به طور رسمی گشایش یافت . عرب کیخسرو نماینده زرتشتی مجلس شورای ملی در دوره دوم مجلس شورای ملی مدیریت کتابخانه کوچکی را به عهده داشت . وی که فرد فرهنگی بود، دو سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1288 لایحه تأسیس کتابخانه مجلس را به نمایندگان ارائه کرد .

در سال 1301 ساختمان کتابخانه از یک محل موقتی به یک ساختمان دائم نقل مکان کرد . این کتابخانه در شرق مجلس قرار داشت و در واقع بخشی از خانه میرزا حسین خان سپهسالار بود .سرانجام کتابخانه در چنین روزی در سال 1304 زیرنظریوسف اعتصام الملک آغاز به کار کرد. کتابخانه مجلس یکی از بزرگترین کتابخانه های ایران و یکی از غنی ترین کتابخانه های جهان در حوزه کتب خطی است . در این کتابخانه قریب هفده هزار جلد کتاب خطی و بیش ازپانزده هزار جلد کتاب چاپی نگهداری می شود .

چهاردهم صفر:

شهادت محمد بن‏ابی‏بکر

محمد بن ابی بکر یکی از یاران وفادار امام علی(ع) بود . او از کودکی در دامان علی(ع) تربیت شد و به شایستگی، مهر علی در دلش جای گرفت. از این رو، وی از حواریون و اصحاب خاص آن حضرت شد و مورد عنایت ویژه‏ امام قرار داشت. محمد در جنگ جمل در رکاب امیرالمؤمنین بود که از جانب امام به حکومت مصر انتخاب شد. اما مردم با او صادق نبودند، در این هنگام، سپاه معاویه به فرماندهی عمروعاص بر مصر تاخت در حالی که مردم مصر، علیه او شورش کردند. جنگ شدیدی روی داد تا اینکه لشکر محمد بن ابی بکر رو به ضعف نهاد. سرانجام محمد دستگیر و به فجیع‏ترین وضع به شهادت رسید.

کشته شدن آخرین خلیفه عباسی



در چنین روزی در سال 656 هجری قمری آخرین خلیفه دولت عباسی به نام المستعصم بالله به دست هلاکو خان مغول پس از سقوط بغداد کشته شد .

سی ام ژانویه:

ترور گاندی

30 ژانویه سال 1948 میلادی گاندی رهبر ملی و مردمی هندوستان و بنیانگذاراستقلال هند بدست یک جوان متعصب هندو ترور شد. گاندی فارغ التحصیل رشته حقوق از انگلستان بود و مدتها در افریقای جنوبی رهبری هندیان مبارزرا به عهده داشت.

گاندی در نتیجه مبارزات خود با دولت انگلستان و رهبری مردم محروم هند به مهاتما یعنی دارای روح بزرگ معروف شد. مهاتما گاندی به علت مبارزه مستمر شعار یا مرگ یا استقلال در سال 1922 به 6 سال زندان محکوم شد و در پایان این دوره اسارت، سیاست مبارزه منفی را علیه انگلستان مطرح ساخت و خود پیشاهنگ این مبارزه شد. گاندی با این شیوه مبارزه ضربه سختی بر پیکر اقتصادی انگلستان وارد آورد.

استقلال کویت

درچنین روزی در سال1961 میلادی کویت به استقلال دست یافت . کویت در جنوب غربی آسیا و در ساحل غربی خلیج فارس بین عراق و عربستان سعودی واقع شده است . نژاد اکثریت مردم این کشور سامی و عده ای نیز ایرانی هستند. زبان رایج میان آنان نیز عربی است . بیشتر مردم این کشور پیرو دین اسلام هستند .

تولد آتاتورک

سال 1881 میلادی مصطفی کمال پاشا مشهور به آتاتورک به دنیا آمد . آتاتورک به کمک غرب و انگلستان رژیمی استبدادی را در ترکیه حاکم کرد . وی اساس حکومت خود را اسلام زدایی قرار داد و بر این اساس مدرسه‏هاى مذهبى را بست، اذان و نماز را به زبان عربى قدغن کرد، نظام حقوقى سوئد را به جاى نظام شرع در دادگسترى ترکیه رواج داد، خط را عوض کرد، کشف حجاب نمود، پوشیدن لباس غربى را براى هر ترک اجبارى ساخت.

هیتلر درصدر

درچنین روزی درسال 1933 میلادی آدولف هیتلر، به کمک کسانی چون دکتر شاخت اقتصاددان و کروپ صاحب بزرگترین صنایع فولاد سازی آلمان، در انتخابات پیروز شد .