کشف ارتباط استراحت و تقویت حافظه توسط محقق ایرانی دانشگاه نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا دواچی استاد دانشگاه نیویورک در بررسیهای خود دریافت که زمانهای کوتاهی که صرف نوشیدن یک فنجان قهوه می شود (coffee break) حتی اگر برای چند دقیقه کوتاه باشد می تواند در دوره فعالیت کار و یا تحصیل برای یادگیری و قدرت حافظه بسیار مفید باشد.

نتایج تحقیقات این پژوهشگر ایرانی که در مجله علمی معتبر "نورون" منتشر شده است نقاب از چهره یک فرایند اسرارآمیز برداشته است. انسان با کمک این فرایند خاطرات را شکل می دهد.

تاکنون بسیاری از تحقیقات علمی این تئوری را تائید کرده اند که خواب لحظه ای است که در آن مغز خود را بازیابی کرده و تمام اطلاعاتی را که در طول روز به دست آمده اند از نو پردازش می کند. به این ترتیب کارها و حوادث مهم در حافظه تثبیت و اطلاعات بی مصرف حذف می شوند.

اما اکنون به نظر می رسد که نتایج تحقیقات تیم لیلا دواچی نه تنها زمانهای استراحت طولانی مثل خواب شبانه را در تقویت مغز تائید می کند بلکه نشان می دهد که حتی استراحتهای کوتاه روزانه مثل زنگ تفریح و زمان چند دقیقه ای نوشیدن یک فنجان قهوه نیز می تواند برای عملکردهای مغز به خصوص در تقویت حافظه مهم باشد.

تیم این دانشمند ایرانی در بررسیهای خود از گروهی از افراد استفاده کرد و به آنها تعدادی تصویر دوتایی را نشان داد.

پس از مشاهده تصاویر به تمام داوطلبان یک زمان استراحت چند دقیقه ای داده و از آنها خواسته شد که بیدار بمانند. سپس این دانشمندان حافظه این افراد را تست کردند و از آنها خواستند عکسهایی را که قبلا دیده بودند به یاد آورند. در تمام مدت آزمایش مغز داوطلبان با روزنانس مغناطیسی کنترل می شد.

نتایج این تحقیقات نشان داد در دوره زمان استراحت، فضاهایی از هیپوکامپ و کورتکس که در زمان نگاه کردن به عکسها فعال بودند دوباره روشن شدند اما شدت فعالیت آنها از شخصی به شخص دیگر متغیر بود.

نکته جالب این بود که این فضاها که در مدت استراحت کوتاه دوباره فعال شده بودند، شدت فعالیت آنها بیشتر از حالت غیر استراحت بوده و بنابراین توانایی حافظه در مدت زمان استراحت کوتاه افزایش می یافت.

لیلا دواچی در این خصوص اظهار داشت: "مغز برای فرد کار می کند در حالی که وی در حال استراحت است بنابراین استراحت برای عملکردهای شناختی بسیار مهم است. گرفتن یک زنگ تفریح کوتاه برای نوشیدن یک فنجان قهوه بعد از یک کلاس و یا پس از چند ساعت کار می تواند واقعا به تنظیم اطلاعات و یادآوردن نکات مهم بسیار کمک کند."