نشست معرفی داوران بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معرفی داوران بخش های مختلف بین الملل ظهر امروز(9 بهمن) با حضور مهدی مسعود شاهی، جواد شمقدری، علیرضا سجادپور، حبیب الله کاسه ساز، محمد نیک بین، تهمینه میلانی، علی معلم، علیرضا امینی، غلامرضا موسوی، محمد مهدی عسگرپور، امیر حسین شریفی، حجت الاسلام زم، علیرضا داوود نژاد و جمعی از داوران و میهمانان خارجی برگزار شد.

در ابتدای این نشست داوران بخش بین الملل معرفی شدند که از میان آنها می توان به تهمینه میلانی، علی معلم و احمد رضا معتمدی به عنوان سینماگران ایرانی اشاره کرد. داوران خارجی از حضور خود در ایران و این رویداد ابراز خوشحالی کردند.

همچنین احمدرضا معتمدی داور بخش معناگرا (در جستجوی حقیقت و عدالت) گفت:از من درباره اینکه سینمای دینی چیست، سوالهای زیادی می شود. من معتقدم سینمای دینی سینمایی است که در ساختار خود دینی باشد نه در موضوع ،و مهم نیست که درباره چه ملیتی قرار است فیلم بسازیم.

یکی از حاشیه های جالب توجه این نشست حضور سجادپور، جواد شمقدری و محمد مهدی عسگرپور دور یک میز بود .