ملت ایران به آمریکا باج نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نماز گزاران گرگانی با اشاره به تصویب بودجه از سوی وزارت دفاع آمریکا علیه جمهوری اسلامی یاران اظهار داشت: این طرحها در روحیه ملت ایران تاثیری ندارد.

نورمفیدی با گرامیداشت فرارسیدن دهه فجر خاطرنشان کرد: ورود حضرت امام راحل به کشور همانند خورشیدی بود و نگاه امام خمینی (ره)، نگاه جهانی و نگاهی برای نجات بشریت بود.

امام جمعه گرگان افزود: جدانبودن سیاست از دیانت مبنای فکری حضرت امام را تشکیل می داد و حضرت امام اهل سیاست بود و سیاستش همواره با معنویت و اخلاص و بندگی توام بود.

آیت الله نورمفیدی، پاسداری از ارزشهای اسلامی و برقراری عدالت اجتماعی را از مبانی فکری و سیاسی امام راحل بیان کرد و گفت: بحث ولایت فقیه نیز یکی از رزشهای باقی مانده از ایشان است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری کاگروه بررسی وضعیت مرکبات، پنبه، زیتون و ابریشم استانهای شمالی در گرگان بیان داشت: استان گلستان قطب پنبه کشور به شمار می آید و سرزمین طلای سفید است.

وی با اشاره به کاهش سطح این محصول در استان یادآورشد: پنبه یک محصول استراتژیک است و بحث آن با سایر محصولات کشاورزی جداست و باید توجه بیشتری به آن شود.