باید به مخالفان نظام ثابت شود که مردم علاقه ‌ای به آنها ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، مودب در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: وی افزود بسیاری از افراد به ‌دنبال گل ‌آلود کردن آب بودند تا بتوانند در صورت امکان ضربه‌ ای به اسلام بزنند.

خطیب جمعه موقت طبس خاطرنشان کرد: حق همیشگی است و سعادت در پی دارد که باید آن را پذیرفت، و به تعبیر قرآن کسی که حق برایش اثبات شده و با این وجود آن را نمی ‌پذیرد، مرده متحرکی بیش نیست.

وی اظهار داشت: بعضی انسان‌هایی که با حق در ستیزند، نمی ‌خواهند قبول کنند که مسیر خود را اشتباه انتخاب کرده اند.

مودب تاکید کرد: قدرت و سیاست هرگاه با یکدیگر پیوند خورده اند، مولود نامیمونی به نام شیطنت به دنبال داشته اند که این شیطنت ها در بسیاری موارد در مسیر ضربه زدن به نظام اسلامی هدایت می شود و به طور عموم از سوی کسانی صورت می گیرد که در سایه انقلاب اسلامی توانسته اند ثروتهای کلانی به دست آورند.

وی عنوان کرد: این افراد باید خود و ثروتشان را در مسیر خدمت به انقلاب به کار گیرند اما در برخی موارد نه تنها شاهد این امر نبوده ایم بلکه دیده شده که این افراد و ثروتهایشان مانع و سدی در برابر اهداف انقلاب اسلامی بوده اند.