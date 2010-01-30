کارگاه آموزشی منطقه ای نظارت و ارزیابی دانشگاهها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه اعضای هیئت های نظارت و ارزیابی استانهای فارس، هرمزگان و بوشهر و همچنین کارشناسان ذیربط از دفاتر نظارت و دبیرخانه هیئت های استانی دانشگاههای منتخب شرکت دارند.

این کارگاه جهت آشنایی شرکت کنندگان با آیین نامه ها، مقررات و مباحث و مبانی مرتبط همچنین فرایند نظارت و ارزیابی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مستقر در استانهای مختلف به همت دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی تشکیل می شود و به شرکت کنندگان در کارگاه با همکاری دانشگاه مجری گواهینامه معتبر ارائه می شود.

کارگاه منطقه ای نظارت و ارزیابی بعدی تا پایان سال در استان خوزستان برگزار خواهد شد.

در این کارگاه مباحث مختلفی از جمله چشم اندازهای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی، نحوه نظارت و ارزیابی از مراکز مستقر در استانها و گزارش فعالیت هیئت های نظارت و ارزیابی استانهای شرکت کننده بازبینی می شود.