تلاش جامعه ارامنه براي پيشرفت ايران اسلامي ستودني است

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي شهرداري تهران با اعلام اين خبر افزود: شهردار تهران صبح امروزهمراه با نماينده ارامنه تهران در مجلس شوراي اسلامي از سالن ها و بخش هاي مختلف باشگاه فرهنگي- ورزشي آرارات بازديد كرد.

دكتر محمود احمدي نژاد در خاتمه اين بازديد طي سخناني ضمن ابراز خرسندي ازتلاش وجديت مسئولان باشگاه آرارات در جهت تامين سلامت جسمي و روحي جوانان جامعه، تصريح كرد: در طول تاريخ علي رغم وقوع حوادث بزرگ و كوچك، هيچ مرزبندي بين پيروان مذاهب مختلف در ايران شكل نگرفته و امروز نيز همه ايرانيان با استقلال و آزادي كامل در كنار يكديگر زندگي مي كنند.

شهردار تهران با تاكيد بر اينكه ايران براي همه ايرانيان عزيز است، گفت: اگر كشوري پيشرفته و موفق داشته باشيم، فرزندان و جوانان جامعه ما در رفاه ، عزت و سربلندي زندگي خواهند كرد و در مقابل هر گونه مشكلي نيز بين تمام افراد جامعه به طور يكسان توزيع مي شود.

وي با اشاره به اينكه بين خداپرستاني كه قرن هاي متوالي با مشاركت يكديگردر كنار هم زندگي كردند هيچ مرزي وجود ندارد، افزود: در ديداربا خانواده يكي از شهداي ارامنه تهران كه در راستاي عزت و استقلال اين كشور جان خود را فدا كرده بود شاهد اين بوديم كه مادرو پدراين شهيد ، همان ادبيات ، كلام ، عاطفه و نگاه مادران شهداي مسلمان را داشته و حاضر بود تا در صورت بروز مشكلي ، ديگر فرزندان خود را در راه اعتلاي ايران فدا كند.

وي اضافه كرد: امروز در راه طولاني سازندگي براي استفاده بهتر ازاستعدادهاي شگرف انساني ، مادي و موقعيت هاي برجسته سياسي و جغرافيايي ايران ، بيش از گذشته به وحدت و همدلي نياز است.

مهندس گويك وارطان ، نماينده ارامنه تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني حضور مسئولين نظام در جوامع و مجموعه هاي ارامنه را به معني نبود مرزبندي بين طبقات مختلف جامعه برشمرد و افزود: همه ايرانيان در كنار يكديگر با صلح و دوستي زندگي مي كنند و هدف جامعه ارامنه ايران نيز در طول تاريخ انقلاب اسلامي ، دوره جنگ تحميلي و.. اعتلاي كشور بوده است.

وي وجود مجموعه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، مذهبي ، ورزشي و ... را در سرتاسر كشور نشان از نبود رفتارهاي تبعيض آميز در مجموعه نظام جمهوري اسلامي ايران دانست .