تاکید لاریجانی بر لزوم تلاش برای وحدت مسلمانان درنماز جمعه کامپالا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر روز جمعه با حضور در جمع مردم شیعه شهر کامپالا در مسجد جعفری این شهر به همراه آنان نماز جمعه را اقامه کرد.

وی طی سخنانی با ابراز خرسندی از اینکه در جمع مردم شیعه این شهر حضور یافته، از اهتمام آنان در عبادت تشکر و قدردانی کرد.

لاریجانی خاطر نشان کرد: بسیار خوشحالم که اطلاع دادند که در ماه محرم عزاداری داشتید. اینگونه مراسم ها باعث می شود که سنت های تفکر اسلامی بین شما و فرزندان شما باقی بماند.

رئیس مجلس گفت: تلاش کنید فکر اسلامی را بین فرزندان خود پیگیری کنید تا آنها آشنا به معارف اسلامی تربیت شوند و نسل آینده میراث دار فرهنگ اسلامی شود.

وی تاکید کرد: امروز فرصت های خوبی برای تبلیغ اسلام و افکار تشیع و اهل بیت وجود دارد و در این زمینه باید بسیار تلاش شود و وظیفه بزرگی بر دوش شماست.

لاریجانی به وجود قمر قاضی امام جماعت این مسجد اشاره و اظهار داشت: امام جماعت فاضلی در بین خود دارید که می توانید از وجودش استفاده زیادی ببرید.

رئیس قوه مقننه گفت: با حضور ایشان می توانید معارف اسلامی را در بین خود عمیق تر کنید و فکر جوانان آفریقا را به تفکر اهل بیت نزدیک کنید. مردم ایران اسلامی حامی شما هستند و از شما حمایت می کنند.

قمر قاضی امام جمعه مسجد جعفری کامپالا نیز در آغاز خطبه های خود ضمن خوش آمد گویی به رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در جمع مردم شیعه کامپالا، گفت: قدمت شیعه در کامپالا به مهاجرت شیعیان از هند و پاکستان به شرق آفریقا باز می گردد.

وی در خصوص فعالیت های مسجد جعفری نیز گفت: در ماه محرم عزاداری هایی به مناسبت ایام عاشورا در این مرکز برپا می شود ومسجد در مناسبت های مختلف فعال است.

قمر قاضی پیامد وحدت مسلمانان را برای جهان صلح و آرامش خواند و گفت: مسلمانان کشور ایران سمبلی از مسلمانان جهان هستند.

لاریجانی پس از اقامه نماز با مردم شیعه کامپالا با آنان عکس یادگاری گرفت و برای صرف نهار مهمان قمر قاضی بود.