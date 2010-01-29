مسئولان در بررسی بودجه 89 بیش از پیش به فکر مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: مسئولان همچنین در بررسی بودجه سال 89 به فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز توجه داشته باشند زیرا این وظیفه بزرگترین مسئولیت نسبت به مردم است.

وی افزود: مردم نیز نسبت به مسئولان اعتماد داشته باشند زیرا اگر در جامعه ای مردم نسبت به مسئولان خود بی اعتماد باشند، خطر بزرگی در کمین آنها خواهد بود.

صدوقی همچنین با تاکید بر اینکه مسئولان نیز باید نسبت به یکدیگر مسئولیت داشته باشند و در امور خطا به یکدیگر تذکر دهند، عنوان کرد: اما این تذکر باید همانند انتقاد دو همسنگر نسبت به یکدیگر و دوستانه باشد.

وی ادامه داد: تذکرها و انتقادها باید در مرحله اول به خود شخص داده شود زیرا ممکن است او متوجه عواقب سوء تصمیمات خود نباشد.

صدوقی یادآور شد: اینکه با کوچکترین خطایی از سوی مسئولان در ادارات تجمع تشکیل شود و شعار مرگ بر منافق سر داده شود، کار صحیحی نیست زیرا هر فردی در کسوت وزیر، مسئول و مدیر ممکن است اشتباه کند اما اگر مسئولی بر اشتباه خود اسرار ورزید و سخن حق را نپذیرفت آنگاه نیز باید از مجاری اداری وارد شد نه اینکه خودسرانه دست به اقداماتی زده شود که بعدها از آن علیه نظام اسلامی استفاده شود.

خطیب جمعه یزد اظهار امیدواری کرد: در ایام‌ الله دهه فجر با دوستی بیشتر میان مسئولان، اعتماد مردم به نظام افزایش یابد و به یمن این ایام مشکلات کشور با همفکری و همکاری گره گشایی شود.