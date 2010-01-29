دکتر حسن غفوری فرد در حاشیه دیدار اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با مراجع تقلید، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ایجاد کرسیهای آزاد اندیشی در رسانه ملی گفت: برگزاری مناظرههای تلویزیونی ضمن آن که موجب آگاهی بیشتر مردم می شود ، ظرفیت بالای نظام در شنیدن آرا و نظرات مختلف را نشان میدهد.
وی همچنین اظهار داشت: آن چه که در این مناظرهها باید حتما به آن توجه شود این است که حدود مسائل اخلاقی در طرح مباحث رعایت شده و طرفین از تهمت زدن به یکدیگر به ویژه در مورد افراد غایب در جلسه به شدت پرهیز کنند.
غفوریفرد همچنین خواستار شفافیت در مباحث مطرح شده در مناظرهها و میزگردهای تلویزیونی شد و گفت: هر کسی که به برنامه مناظرهها دعوت میشود باید خط قرمزهای نظام را مراعات کرده و در فضای آزاد رسانهای حدود اخلاقی را مراعات نماید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خاتمه صحبتهای خود خواستار تداوم مناظرههای تلویزیونی شد و ابراز داشت: نکته مهم دیگری که در خصوص مناظرهها باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که طرفین حتما در صحبتهای خود از بیان مطالب غیر مستند و آمارهای نادرست و غیر واقعی پرهیز کنند و سعی کنند در فضایی عادلانه و منصفانه به اظهار نظر درباره مسائل بپردازند.
غفوری فرد در گفتگو با مهر:
لزوم پرهیز از تهمت زدن به افراد غایب در مناظره های تلویزیونی
قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین خواستار پرهیز از تهمت زدن به افراد غایب در مناظرههای تلویزیونی شد.
دکتر حسن غفوری فرد در حاشیه دیدار اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با مراجع تقلید، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ایجاد کرسیهای آزاد اندیشی در رسانه ملی گفت: برگزاری مناظرههای تلویزیونی ضمن آن که موجب آگاهی بیشتر مردم می شود ، ظرفیت بالای نظام در شنیدن آرا و نظرات مختلف را نشان میدهد.
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