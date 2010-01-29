تبیین ابعاد علمی شخصیت امام نیاز جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به آغاز دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه فجر امسال دارای شرایط خاصی است به طوریکه نیاز است در این دهه بیش از هر سالی ابعاد مختلف پیروزی انقلاب اسلامی و راه امام برای جوانان و اقشار مختلف مردم تبیین شود.

وی با تاکید بر ضرورت سرلوحه قرار دادن ویژه گیهای شخصیتی امام خمینی(ره) توسط آحاد مختلف ملت، خاطر نشان کرد: امام یک شخصیت کامل و جامع بود که توانست بزرگترین انقلاب تاریخ را به پیروزی برساند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت تشریح ابعاد مختلف شخصیتی امام خمینی(ره)، یادآور شد: امام یک معلم اخلاق بود و بسیاری از اهل دل و معرفت در محضر ایشان درس گرفتند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به بعد علمی شخصیت امام خمینی، بیان داشت: امام خمینی در علوم مختلف از جمله فلسفه و عرفان و دیگر علوم حوزه انسانی صاحب نظر و شاخص بود.

هنوز بعد علمی شخصیت امام خمینی برای ما ناشناخته مانده است

وی با اشاره به تربیت بسیاری از مجتهدان در محضر امام، عنوان کرد: این شخصیت فرزانه و بزرگوار مسائل گوناگونی در موضوعات فقه از خود به جای گذاشت که قابل تامل و تعمق است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هنوز بعد علمی شخصیت امام خمینی برای ما ناشناخته مانده است، یادآور شد: امام شخصیتی بود که در عین تواضع و فروتنی با مردم برخورد می کرد.

حجت الاسلام میرعمادی رمز پیروزی امام خمینی را تکیه بر مردم دانست و گفت: در کنار ابعاد مختلف شخصیتی امام خمینی آن شخصیت سیاسی و مبارز این فقیه بزرگ برجسته است.

وی با تاکید بر اینکه امام خمینی یک شخصیت سیاسی به تمام معنا بود، افزود: بصیرت و بینش بالای ایشان از وی یک شخصیت بی نظیر ساخته بود.

ضرورت الگوگیری از بینش و بصیرت والای امام خمینی

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امام با بصیرت و بینشی والایی که داشت همه فتنه ها و توطئه ها را خنثی کرد، گفت: آنچه امروز باید توسط افراد مختلف مورد الگوگیری قرار گیرد بینش امام خمینی در برهه های مختلف و در مواجهه با حوادث متعدد است.

حجت الاسلام میرعمادی با توصیه نمازگزاران و آحاد مردم به مرور سفارشات امام خمینی، عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که امام بر روی آن بسیار تاکید داشتند اصل ولایت فقیه بود.

وی حفظ و حراست انقلاب اسلامی را از دیگر موارد مورد تاکید امام خمینی خواند و گفت: ما باید مراقب باشیم که مبادا کلام و سخن ما موجب تضعیف اسلام و انقلاب شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به بخشی از بیانات امام خمینی در زمینه ضرورت حفظ وحدت و انسجام عمومی، گفت: یکی از مواردی که امام بر روی بسیار تاکید داشتند مسئله رهبری و وحدت آحاد مختلف مردم و مسئولان بود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به تاکیدات امام خمینی(ره) در زمینه خدمت گزاری مسئولان، از دولتمردان و دیگر مسئولان نظام خواست در راستای خدمت به آحاد مختلف ملت قدم بردارند.

هشدار نسبت به تغییر شعارهای اصیل انقلاب

وی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی تنها برای تغییر رژیم شاهنشاهی نبوده است، گفت: انقلاب اسلامی ایران راه و روشی نو و تازه به همه دنیا عرضه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این انقلاب دستاوردهای عظیمی داشته است، افزود: مهم ترین دستاورد انقلاب در کشور ما "جمهوری اسلامی" بود به طوریکه امام خمینی نیز در این زمینه تاکیدات فراوانی داشتند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه برکات انقلاب ایران در سایه "جمهوری اسلامی" تحقق یافته است، ادامه داد: امروز دشمنان از همین ماهیت اسلامی بودن هراس دارند و به دنبال تغییر آن هستند.

وی حرکت اسلامی موجود در دنیا را ناشی از برکات انقلاب اسلامی ارزیابی کرد و یادآور شد: به خاطر همین است که دشمنان از جمله آمریکا با صرف بودجه های 55 میلیون دلاری به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستند.

خطیب جمعه خرم آباد با هشدار نسبت به تلاش های دشمنان برای تغییر در شعارهای اصیل انقلاب، افزود: آمریکا و دیگر کشورهای استکباری بدانند که با صرف این نوع بودجه ها نمی توانند خللی در روند انقلاب اسلامی ایجاد کنند چرا که ملت ایران دارای بصیرت و آگاهی بالایی هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به تشدید تحریم ها از سوی برخی کشورهای دنیا علیه ایران، گفت: این تحریم ها همیشه بوده ولی ملت ایران با عزم راسخ پایداری کرده است و دشمن باید بداند که نمی تواند جلوی پیشرفت های علمی و فنی ایران را بگیرد.

وی همچنین با اشاره بهه آغاز دهه فجر خواستار برگزاری باشکوه جشن های این دهه در راستای تبیین دستاوردها انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل شد.