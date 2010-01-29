دهه فجر فرصتی برای تجدیدعهد با انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه کرمانشاه با تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقللاب اسلامی مرهون سرمایه گذاریهای معنوی عظیمی است که بواسطه ارزشهای دینی امکان پذیر شد.

وی افزود: دهه فجر زمان مناسبی است تا مسوولین و قلم بدستان از تریبون های مختلف خدمات ارزنده انقلاب را برای مردم بازگو کنند تا همه بویژه نسل جوان بدانند که انقلاب چگونه پیروز شد و چه تاثیراتی بر زندگی آنها گذاشت.

آیت الله علما در ادامه با اشاره به اهمیت دفاع از انقلاب و آرمان های امام (ره)گفت: در شرایط کنونی حفظ نظام برای همه یک واجب عینی است چرا که چشم همه مظلومین و مسلمانان دنیا به انقلاب است واین به خاطر منزوی کردن آمریکا است.

وی با اشاره به استقلال نظام اسلامی در دوران مختلف گفت: یکی از دلایل عمده دشمنی با نظام اسلامی استقلال آن است؛ چرا که آنها خوب می دانند که با توجه به این سیاست ره به جایی نخواهند برد و امکان ایجاد فتنه و نفوذ در ایران را نخواهند داشت.

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: خوشبختانه با تدبیر رهبری و مدیریت دینی تا کنون تمامی فتنه های دشمنان نظام نقش بر آب شده و در آینده نیز هیچ کاری نمی توانند بکنند و مطمئناً تمامی نقشه ها و توطئه های آنها با شکست مواجه خواهد شد.