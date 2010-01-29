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۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

علما:

دهه فجر فرصتی برای تجدیدعهد با انقلاب است

دهه فجر فرصتی برای تجدیدعهد با انقلاب است

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمانشاه گفت: دهه مبارک فجر فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با انقلاب و آرمان های امام (ره )است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه کرمانشاه با تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقللاب اسلامی مرهون سرمایه گذاریهای معنوی عظیمی است که بواسطه ارزشهای دینی امکان پذیر شد.

 

وی افزود: دهه فجر زمان مناسبی است تا مسوولین و قلم بدستان از تریبون های مختلف خدمات ارزنده انقلاب را برای مردم بازگو کنند تا همه بویژه نسل جوان بدانند که انقلاب چگونه پیروز شد و چه تاثیراتی بر زندگی آنها گذاشت.

 

آیت الله علما در ادامه با اشاره به اهمیت دفاع از انقلاب و آرمان های امام (ره)گفت: در شرایط کنونی حفظ نظام برای همه یک واجب عینی است چرا که چشم همه مظلومین و مسلمانان دنیا به انقلاب است واین به خاطر منزوی کردن آمریکا است.

 

وی با اشاره به استقلال نظام اسلامی در دوران مختلف گفت: یکی از دلایل عمده دشمنی با نظام اسلامی استقلال آن است؛ چرا که آنها خوب می دانند که با توجه به این سیاست ره به جایی نخواهند برد و امکان ایجاد فتنه و نفوذ در ایران را نخواهند داشت.

 

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: خوشبختانه با تدبیر رهبری و مدیریت دینی تا کنون تمامی فتنه های دشمنان نظام نقش بر آب شده و در آینده نیز هیچ کاری نمی توانند بکنند و مطمئناً تمامی نقشه ها و توطئه های آنها با شکست مواجه خواهد شد.

کد مطلب 1025912

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