به گزارش خبرگزاری مهر، امین متوسل زاده در جریان بازی روز پنجشنبه استیل آذین ومقاومت سپاسی شیراز در حالی که در یک صحنه موقعیت گل صددرصد داشت به دلیل مصدومیت دروازه بان استیل آذین توپ را به اوت زد تا بازی جوانمردانه را رعایت کند. این در حالی بود که داور بازی را متوقف نکرده بود و متوسل زاده می توانست به راحتی دروازه را باز کند اما ترجیح داد بازی جوانمردانه را رعایت کند.

به همین دلیل ضمن اینکه بازیکنان استیل آذین مانند کاویانپور و کریمی از کار جوانمردانه این بازیکن تقدیر کردند مسئولان باشگاه استیل آذین نیز رسما از متوسل زاده و باشگاه مقاومت سپاسی تشکر کردند.

همچنین اعضای کادرفنی و بازیکنان استیل آذین پس از بازی مقابل مقاومت سپاسی شیراز با حضور در زندان مرکزی این استان و جمع آوری مبلغی، 15 زندانی را که مدت ها دور از خانواده خود بودند، مقدمات آزاد ی آنها را فراهم کردند تا ظرف 3 روز آینده به آغوش گرم خانواده برگردند

بازیکنان وکادرفنی استیل آذین در سفر به بوشهر برای دیدار برابر شاهین نیز 17 زندانی را به آغوش خانواده های خود فرستادند.

تیم فوتبال استیل آذین ظهر امروز(جمعه) نیز در دیداری تدارکاتی برابر تیم داماش گیلان به میدان رفت و 2 بر 2 متوقف شد. در این بازی که حمید استیلی غایب بود، مهدی مهدوی کیا 45 دقیقه در ترکیب استیل آذین به میدان رفت.