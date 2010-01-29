سینمای معناگرا متعلق به همه کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، داوران بخش بین‌الملل و مهمانان خارجی بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر ظهر امروز جمعه در هتل اوین گرد هم آمدند. در این مراسم داوران بخش بین‌الادیان راه انبیا، بخش معناگرا در جستجوی حقیقت و عدالت، بخش آسیا جلوه‌گاه شب و بخش بین‌الملل معرفی شدند.

این مراسم با اجرای امیر اسفندیاری برگزار شد. وی در ابتدا اعلام کرد که سه تن از داوران از ایتالیا، افغانستان و فلسطین هر کدام بنا به دلایلی نتوانستند در بخش داوری حضور داشته باشند. داوران بخش‌ بین‌الادیان ماگالی وانریت منتقد از فرانسه، جیم مک دانل منتقد از انگلستان، جلیل عرفان‌منش فیلمنامه‌نویس از ایران بودند.

همچنین در بخش معناگرا نائوم کلیمان مورخ و منتقد سینما، رئیس موزه ملی سینمای روسیه، احسان قابیل منتقد از ترکیه، ایزابل پیسانو نویسنده از اسپانیا، رشید مشهراوی کارگردان و پدر سینمای مقاومت فلسطین و احمدرضا معتمدی کارگردان و مدرس سینما از ایران داوران این بخش بودند که در میان آنها مشهراوی حضور نداشت.

معتمدی بعد از معرفی گفت: سینمای دینی سینمایی است که ساختارش دینی باشد نه موضوع آن و فرقی ندارد سینمای معناگرا متعلق به کدام کشور باشد.

داوران بخش آسیا شامل رامش یسیی کارگردان فیلم "شعله" از هند، ریری رضا کارگردان از اندونزی، خمیس مراداف رئیس آذربایجان فیلم از کشور آذربایجان، برمک اکرم کارگردان از افغانستان و علی معلم از ایران بودند. در این مراسم اکرم حضور نداشت.

داوران بخش بین‌الملل الوویا استیوارت تهیه‌کننده از انگلستان، هولیا اوجانسو مدرس سینما و دبیر سابق جشنواره فیلم استانبول از ترکیه و مورالی ناییر کارگردان از هند، کارلوس پادرون بازیگر و رئیس انجمن هنرمندان هنرهای نمایش کوبا، نادر طالب‌زاده و تهمینه میلانی بودند.

استیوارت در این مراسم با اشاره به سینمای ایران گفت: این سینما مخاطبان بسیار زیادی در خارج از ایران دارد و آن را با خانواده مخملباف و عباس کیارستمی می‌شناسند.

این مراسم با ضیافت ناهار به پایان رسید.