دهه فجر زمان توزیع سهام عدالت رانندگان تاکسی / 191 هزار نفر واجد شرایطند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور، مدیر روابط عمومی این اتحادیه با اعلام خبر توزیع فرمهای سهام عدالت گفت: بیش از 191 هزار نفر از رانندگان تاکسی در کشور واجد شرایط دریافت سهام عدالت هستند که مرحله اول توزیع این فرمها در 15 استان همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد و سایر استانهای باقیمانده نیز طی هفته جاری این فرم ها را دریافت خواهند کرد.

سید نظام الدین کمانه با اشاره به اینکه موضوع بهره مندی جامعه تلاشگر تاکسیرانان از سهام عدالت از مدتها پیش مد نظر اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی و یکی ازتقاضاهای بر حق این قشر از جامعه ما بود، افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی و پیگیریهای این اتحادیه همراهی و همفکری دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت کشور مسئولین وزارت کشور، وزارت تعاون، نمایندگان مجلس اینک شاهد به بار نشستن این موضوع هستیم.

این مقام مسئول در اتحادیه تعاونی های سراسری تاکسیرانی کشور گفت: در اجرای این طرح عظیم ملی 191 هزار فرم بین متقاضیان واجد دریافت سهام عدالت که اطلاعات فردی آنها توسط دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت کشور پایش گردیده است توزیع می شود که به طور متوسط قریب به یک میلیون شهروند ایرانی را پوشش می دهد.

کمانه با بیان اینکه بر اساس هماهنگی های صورت گرفته شرکت تعاونی تاکسیرانی کشور متولی توزیع و تکمیل فرم می باشد، گفت: در شهرهایی که فاقد شرکت تعاونی تاکسیرانی هستند توزیع و تکمیل فرم توسط شهرداری آن شهرها صورت خواهد پذیرفت که مکاتبات آن انجام شده و می بایست شهرداریهای این شهرها نماینده خود را برای دریافت سهمیه هر شهر به شرکت تعاونی مرکز استان خود معرفی تا عملیات تحویل فرم ها پس از طی مراحل مربوطه انجام شود.

مدیر روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور در خصوص مهلت توزیع و تکمیل فرم ها گفت: توزیع فرمها طی دو مرحله انجام می شود که در مرحله اول استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، گلستان، مرکزی، همدان، یزد عملیات تحویل فرمها به عاملین آنها پایان و از روز 10 تا 21 بهمن سال جاری مرحله توزیع و تکمیل عمومی فرمها بین متقاضیان آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه سایر استانهای باقیمانده در مرحله دوم طی هفته جاری اوراق را دریافت خواهند کرد گفت: مهلت توزیع عمومی و تکمیل فرمها درهر دو مرحله برای تمام کشور 10 روز است.

سید نظام الدین کمانه با اشاره به این موضوع که پیش بینی می شود افرادی باشند که نام آنها در لیست اعلامی دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت نباشد، افزود: ترتیبی اتخاذ شده که شهرداریهای هر شهر لیست ارسالی را بررسی و نتیجه را به این اتحادیه اعلام تا اقدامات بعدی صورت پذیرد. همچنین در همین راستا اینگونه افراد می توانند با مراجعه به شرکتهای تعاونی تاکسیرانی یا شهرداری محل سکونت خود فرم های جداگانه مربوط را دریافت و تکمیل تا پس از ارسال به اتحادیه موضوع بهره مندی آنها از سهام عدالت پیگیری شود.

مدیر روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای تاکسی رانی کشور با اشاره به اینکه تمدید زمان ثبت نام امکان پذیر نیست از متقاضیان درخواست کرد که در زمانهای تعیین شده به شرکت تعاونی تاکسیرانی یا شهرداری شهر خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند.